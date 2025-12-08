Zamora Chinchipe: Gobierno denuncia "caos" para defender la minería ilegal

El Ministerio de Defensa y la ARCOM han realizado en diciembre de 2025 operativos contra la minería ilegal en Zamora Chinchipe.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa denunció este 8 de diciembre de 2025 el bloqueo de vías y la "generación de caos" en la provincia de Zamora Chinchipe por actores supuestamente vinculados con la minería ilegal que opera en la zona.

"La delincuencia y sus aliados políticos pretenden ser reconocidos como sociedad civil organizada para ocultar sus verdaderos intereses: la minería ilegal con la que hacen grandes fortunas. En Zamora Chinchipe han cerrado vías, pero la fuerza del Estado y la ley se impondrán", señala el comunicado el Ministerio de Gobierno, dirigido por Nataly Morillo.

¡NUEVO GOLPE A LA MINERÍA ILEGAL EN ZAMORA CHINCHIPE! 💪



➡️ En el sector de Chichis, cantón Paquisha, el #BloqueDeSeguridad, a través del @EjercitoECU, detectó y neutralizó maquinaria utilizada para la extracción ilícita de material aurífero.



Seguimos protegiendo los recursos… pic.twitter.com/F9GHahqzJK — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) December 3, 2025

Gobierno rechaza "caos" y anuncia intervención de la fuerza pública

El Gobierno también expresó su rechazo a las acciones que, de acuerdo su comunicado, intentan desestabilizar a la provincia. "Rechazamos firmemente los intentos de manipulación política (...). El desarrollo de Zamora Chinchipe no estará en manos de quienes promueven la ilegalidad", acota.

De igual forma, el régimen anunció que "la fuerza pública actuará de manera contundente para mantener el orden, habilitar vías y proteger a la ciudadanía de quienes buscan bloquear la movilidad y realizar actividades ilegales".

La delincuencia y sus aliados políticos pretenden ser reconocidos como sociedad civil organizada para ocultar sus verdaderos intereses: la minería ilegal con la que hacen grandes fortunas. En Zamora Chinchipe han cerrado vías, pero la fuerza del Estado y la ley se impondrán. pic.twitter.com/0JCEl9Av17 — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 8, 2025

Ordenar la minería artesanal, el objetivo del Gobierno de Noboa

En su pronunciamiento, el Gobierno del presidente Daniel Noboa hace énfasis en que, pese a la respuesta generada en Zamora Chinchipe, el régimen continuará promoviendo el "diálogo técnico y transparente" para construir soluciones a la minería ilegal.

En ese sentido, sostuvo que se emprenden acciones para plantear salidas a la regularización de la minería artesanal, ordenamiento de actividades, apertura progresiva del catastro y realización de un censo minero que permita diferenciar a los trabajadores legítimos de los ilegales.

