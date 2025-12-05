Frente Antiminero pide cierre del catastro y alerta sobre expansión minera en Ecuador

El Frente Nacional Antiminero expresó su preocupación por la reapertura del catastro minero, prevista para diciembre de 2025. “Exigimos el cierre inmediato del catastro minero”, señalaron en un comunicado oficial. La organización sostiene que esta medida podría duplicar la superficie concesionada, incrementando conflictos, contaminación y despojo de comunidades.

Según el Frente, las concesiones actuales abarcan 1,75 millones de hectáreas, alrededor del 8% del territorio nacional. La organización asegura que la apertura indiscriminada favorecería a corporaciones y transnacionales, afectando especialmente a poblaciones rurales e indígenas.

Críticas a la gestión del gobierno y nombramientos

El comunicado denuncia que el gobierno ha respondido con “irresponsabilidad, venganza y violencia económica”, incluyendo nombramientos sin justificación, viajes al exterior y recortes a universidades públicas. Se mencionan casos concretos como Amawtay Wasi, Ikiam y la Universidad Estatal Amazónica, que acogen a estudiantes de pueblos originarios.

El Frente Antiminero también cuestiona la supuesta distinción entre minería “legal” e “ilegal”. “Ambas operan bajo lógicas de despojo y violencia, ambas destruyen los ecosistemas y representan una amenaza para la vida”, indicaron. Subrayan que la minería ilegal sirve como “abrepuertas” para transnacionales, conviviendo con las concesiones legales.

Violencia en territorios indígenas y respuesta comunitaria

La organización rechaza la violencia estatal en territorios Shuar y otros espacios indígenas para combatir la minería ilegal. Señalan que la criminalización de la minería no regularizada no puede asociarse de manera generalizada con terrorismo o delincuencia, como ha sugerido el Gobierno.

Sostienen que cualquier minería no regularizada debe abordarse mediante coordinación y diálogo con autoridades comunitarias. La imposición de violencia estatal solo genera zozobra y violaciones de derechos humanos, según el Frente Antiminero.

Resistencia histórica y movilización social

El Frente recuerda que la resistencia en Las Naves, que inició en marzo de este año, y la gran marcha de Cuenca en septiembre fueron preludio del Paro Nacional 2025. “Hoy son territorios que simbolizan la resistencia histórica de los pueblos ante la colonia, el imperio y el gran capital”, destacan.

La organización asegura que mantendrá firme su postura, buscando un Ecuador sin minas y la suspensión de la persecución contra activistas. Sus acciones buscan fortalecer la defensa del territorio, la dignidad y los derechos de las comunidades.

