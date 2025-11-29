Expreso
góndolas
Tradición. Diez góndolas desfilarán por el río de Vinces este sábado.Tatiana Ortiz

Góndolas avivarán la Noche Veneciana

Una celebración que expone el talento de los artesanos de Vinces

Seis de las diez góndolas que este sábado 29 de noviembre navegarán por el río de Vinces se construyen en la playa de la afluente, a orillas del caudal que atraviesa el cantón del mismo nombre en la provincia de Los Ríos. Allí, entre madera, boyas, sogas y el eco del martilleo constante, Hugo Morales junto a un pequeño grupo de artesanos dan forma a las plataformas que sostendrán cada embarcación que desfilirán en la tradicional Noche Veneciana.

Morales, quien ha dedicado más de una década a esta labor, es el encargado de fabricar la base que permite que las góndolas mantengan estabilidad durante el desfile náutico. 

Su trabajo, meticuloso y paciente, asegura que la estructura soporte tanto el peso de las decoraciones como el de las personas y presentaciones culturales que se desarrollan sobre ellas.

La Noche Veneciana

La Noche Veneciana, es una celebración que año tras año expone el talento de los artesanos, la diversidad cultural montubia y la identidad vinceña. Sobre las góndolas se instalan figuras elaboradas a mano que representan símbolos del cantón, desde el cacao, fruto insignia de París Chiquito, hasta monumentos tradicionales que recuerdan la historia de este rincón fluvial riosense. 

A la 20:00 el público observa desde el malecón, las riberas y puentes, mientras el río se convierte por una noche en un escenario vivo e iluminado. Para esta edición número 37 se prevé el desfile de diez góndolas, cuidadosamente decoradas y adaptadas.

