En Playas se dio ayuda para personas con discapacidad en maratón artística navideña

La jornada solidaria, organizada por la Junta Cívica de Playas, estuvo marcada por la empatía y el compromiso social

En el evento se donaron implementos, como sillas de ruedas, para personas con movilidad reducida.

La Junta Cívica de Playas, con el respaldo del Club de Leones Playas Alerta y la Asociación de Artistas Eladio Criollo, realizó el sábado 20 de diciembre una maratón artística navideña en la cancha múltiple del barrio Los Angelitos, destinada a recaudar recursos para cubrir diversas necesidades de personas con capacidades especiales.

En este evento solidario se presentaron músicos, cantantes, bailarines y otros exponentes, con el fin de motivar la participación ciudadana y canalizar donaciones económicas, regalos o ayudas en especie hacia una causa social específica.

La jornada se extendió desde las 10:00 hasta las 18:00 y congregó a decenas de ciudadanos que se sumaron con aportes económicos, obsequios y donaciones.

Entre los gestos solidarios más significativos estuvo el de Jaime Mite, quien entregó una silla de ruedas a Emergido Granda, de 77 años, quien tiene discapacidad en las piernas desde hace seis años.

Asimismo, Miguel Ángel Paucar contribuyó con la donación de canastas navideñas para varias familias beneficiarias.

Walter Maridueña, presidente de la Junta Cívica de Playas, señaló que en el cantón existen alrededor de 5.000 personas con discapacidad, muchas de ellas en condiciones críticas.

“Para eso es esta maratón, organizada en Navidad, un tiempo de solidaridad. Buscamos que la gente se sume y ayude a quienes más lo necesitan”, expresó.

Maridueña añadió que el propósito del evento no solo es recaudar fondos, sino también visibilizar a este grupo vulnerable, con el fin de que reciba atención de los organismos de salud y de instituciones benéficas dedicadas a la ayuda social. Como resultado de la iniciativa, ya se han generado compromisos concretos de apoyo.

Ser tomados en cuenta y recibir apoyo real

Uno de esos casos es el de Mía Ortiz, una niña que requiere una operación urgente en la columna. Según se informó, un ciudadano se comprometió a realizar gestiones ante la Junta de Beneficencia, con la que mantiene contacto directo, para que la menor —quien vive en el barrio La Planta— pueda acceder al programa de cirugías de esa institución.

Por su parte, Javier Vinces Zambrano, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, creada hace cuatro años, sostuvo que las dificultades que enfrenta este colectivo son múltiples y que la ayuda institucional es insuficiente.

“El Ministerio de Salud da prioridad en las citas médicas, pero necesitamos una entidad que vele realmente por nuestros derechos, que siguen siendo vulnerados”, afirmó.

Vinces denunció que, pese a las disposiciones de la Corte Constitucional que prohíben la suspensión de servicios básicos a personas con discapacidad por retrasos en los pagos, esta normativa no siempre se respeta. Además, recalcó la urgencia de contar con inclusión laboral y espacios dignos de trabajo.

“Esta maratón nos ayuda, aunque sea para tener un pan de Pascua en Navidad. Pero no se trata solo de dinero, sino de ser tomados en cuenta y recibir apoyo real”, concluyó.

