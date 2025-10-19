El silencio de la madrugada se rompió con una ráfaga en Montalvo

Las víctimas fueron halladas en su habitación en Montalvo. La Policía investiga vínculo con amenazas

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Babahoyo para seguir con las pericias.

“Los dos estaban acostados, como si todavía durmieran, pero ya no respiraban”, relató entre lágrimas Danna Sánchez García, hermana de Génesis Horta García, una de las víctimas del brutal crimen que estremeció la madrugada de ayer domingo al cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos.

Eran cerca de las 02:30 cuando los moradores del sector Modesto Silva, en la calle Margarita Villacrés, despertaron sobresaltados por el estruendo de múltiples disparos. Los vecinos, aterrados, prefirieron no salir de sus casas, aunque algunos miraron desde las ventanas lo que ocurría en la villa cercana. Allí, las luces azules y rojas de los patrulleros iluminaban la puerta violentada del inmueble, en cuyo interior yacía una pareja de esposos sin vida.

Hallazgo de las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Llorlin Jiménez Rovin, de 39 años, y Génesis Horta García, de 28, una pareja dedicada al comercio, según relataron sus familiares. Los agentes que tomaron procedimiento constataron los cuerpos sobre la cama, uno al lado del otro, bajo un toldo blanco que terminó convirtiéndose en el velo que cubrió la tragedia.

Los peritos de Criminalística levantaron 16 indicios balísticos calibre 9 milímetros dentro de la habitación. Según informaron, la puerta principal fue forzada, pero nadie pudo detener el ataque.

De acuerdo con las primeras pericias, ambos cuerpos presentaban múltiples heridas de bala en zonas vitales, principalmente en el pecho y el rostro, según los informes preliminares. La hermana de Génesis contó a los agentes que su familiar vivía desde hace varios años con su pareja y que ambos se dedicaban al comercio en el cantón. “Ellos trabajaban todos los días, no tenían problemas con nadie. No entendemos quién pudo hacerles esto”, mencionó.

Investigación y posibles móviles

No obstante, datos preliminares revelaron que el móvil del ataque estaría presuntamente vinculado a amenazas previas que la pareja habría recibido de personas no identificadas, aunque los familiares aseguran no haber sabido de ningún conflicto.

Durante el levantamiento, el dormitorio quedó acordonado. Los agentes retiraron el toldo blanco y colocaron sobre la cama los conos amarillos que marcaban la trayectoria de las balas.

Moradores del sector, que pidieron mantener su identidad en reserva, confirmaron que escucharon al menos una ráfaga de disparos durante la madrugada. Sin embargo, nadie se atrevió a salir por temor a lo sucedido.

