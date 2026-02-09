Dos muertos por choque de moto y bus en Santa Elena: una víctima está sin identificar

El exceso de velocidad habría sido la causa de este siniestro vial en la vía Cruce de Palmar - Colonche

La moto quedó destrozada bajo el bus tras el choque que dejó dos fallecidos en la vía Cruce de Palmar - Colonche, en la provincia de Santa Elena.

Una pareja que se movilizaba en una moto, de placa KV-105A, murió en la vía Cruce de Palmar - Colonche, en la provincia de Santa Elena, cuando se estrelló contra un bus de transporte público.

Ángel Rolando Tumbez Vera, de 32 años, conducía la motocicleta y falleció en el lugar, tras el impacto contra el vehículo de la cooperativa Tralisansa.

Su acompañante, una mujer, quedó gravemente herida y fue llevada a una casa de salud, donde falleció. Como no portaba documentos de identificación, se trata de ubicar a sus familiares.

La víctima presentaba varios tatuajes en uno de los brazos, cuello y hombros. Entre ellos destaca uno de un corazón adornado con rosas, acompañado de la frase: “Te recuerdo, aunque duermas, te falto”.

En el lugar del siniestro vial se habría percibido olor a alcohol, lo que refuerza la hipótesis de una grave imprudencia al conducir.

Testigos relataron que el impacto fue tan fuerte que la motocicleta quedó atrapada bajo el bus. La escena dejó consternados a moradores y curiosos que se acercaron al lugar para observar lo ocurrido.

“Es una irresponsabilidad total. Ahora que la carretera está en buen estado, algunos conductores abusan de la velocidad y ocurren estas tragedias”, expresó indignado un testigo.

El cuerpo de Tumbez permanecía en el anfiteatro a la espera de que sus familiares lo retiren. Vecinos del sector indicaron que el fallecido no sería oriundo de la península.

Piden responsabilidad a conductores para evitar muertes

Este incidente de tránsito se suma a otros siniestros registrados en las carreteras de Santa Elena. “Es urgente que los conductores tomen conciencia. No podemos seguir lamentando muertes por imprudencias evitables”, señaló Drino Nieto, presidente del colectivo Despierta Santa Elena.

