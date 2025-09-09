Concejal de Playas exige cámaras de seguridad en las vías ante la ola de violencia

Carlos Yagual perdió a un hijo en la masacre del 19 de julio; funcionario municipal dice que la Prefectura las instalará

General Villamil Playas atraviesa una crisis de inseguridad ciudadana que ha golpeado al comercio y al turismo.

La inseguridad que azota a General Villamil Playas llevó al concejal Carlos Yagual Reinoso a solicitar formalmente a la Prefectura de Guayas la instalación de cámaras de seguridad en las principales vías de acceso al cantón.

El pedido, realizado el pasado 29 de agosto, a nombre de la ciudadanía, busca que Playas sea considerado dentro del plan provincial de vigilancia tecnológica.

En su escrito, dirigido a la prefecta Marcela Aguiñaga Vallejo, el edil planteó la necesidad de colocar dispositivos de monitoreo en los tramos Progreso–Playas, Playas–El Morro, Playas–Posorja y Playas–Engabao.

Yagual subrayó que la falta de recursos tecnológicos quedó en evidencia tras la masacre del pasado 19 de julio, donde once jóvenes fueron asesinados.

“Vivimos un momento doloroso y crítico. Los trágicos acontecimientos dejaron al descubierto la ausencia de cámaras que permitan prevenir y esclarecer los hechos. Hasta ahora no existen imágenes ni pruebas que ayuden a las investigaciones”, enfatizó el concejal.

Pedido contaría con apoyo de Prefectura

El pedido cuenta con el respaldo de transportistas, comerciantes y taxistas de la zona, quienes advierten que las vías hacia Playas se han convertido en rutas de escape para delincuentes.

“Son tramos oscuros donde se han registrado secuestros, asaltos y el abandono de cadáveres”, señalaron representantes del gremio, quienes prefirieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

La colocación de estas herramientas, sostienen, permitirían prevenir delitos, controlar el tránsito y facilitar investigaciones a la policía, en casos de violencia o siniestros viales.

El 1 de septiembre, el Consejo Provincial respondió al pedido. En un comunicado, Carlos Luis Cuesta Holguín, director de Gestión de Riesgo y Seguridad Ciudadana, reconoció la importancia de la propuesta y confirmó que la Prefectura ejecuta ya un plan de instalación de cámaras en vías concesionadas.

“La solicitud para los tramos de acceso a Playas será analizada y considerada en las próximas etapas de expansión del proyecto”, señaló el funcionario.

