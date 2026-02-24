Capturan a alias Pelado Díaz, peligroso integrante de Los Lobos en Mocache

Se decomisó un arma, munición, droga dosificada, una motocicleta reportada como robada y un celular

La detención de alias Pelado Díaz es considerada por las autoridades como un golpe a la operatividad criminal en el territorio.

Un operativo ejecutado en el cantón Mocache, en la provincia de Los Ríos, permitió la aprehensión de un individuo identificado como alias Pelado Díaz, señalado como presunto integrante del grupo armado organizado “Los Lobos”. La intervención se concretó luego de una persecución iniciada gracias a información levantada por inteligencia militar, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia.

Según los primeros reportes, el sospechoso habría intentado huir del personal militar antes de ser reducido. Las autoridades lo consideran una pieza relevante dentro de la estructura criminal, debido a su presunta participación en actividades de sicariato, extorsión, secuestro y microtráfico de droga. Además, registra un antecedente por robo ocurrido en 2025.

Operativo y evidencias incautadas



Durante el procedimiento se decomisaron varios elementos que serán parte de la investigación. Entre ellos constan:

Un arma de fuego con municiones calibre .38.

30 dosis de marihuana listas para su comercialización.

Una motocicleta con la numeración del motor alterada y reportada como robada.

Un teléfono móvil.

Todos los objetos fueron embalados conforme a los protocolos de cadena de custodia.

La detención de alias Pelado Díaz es considerada por las autoridades como un golpe a la operatividad criminal en el territorio, debido a que su presunta participación en delitos violentos influiría en los índices de inseguridad en la provincia.

La captura, sostienen, contribuye a debilitar las redes delictivas y a recuperar espacios afectados por la presencia de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para la ejecución de los procesos judiciales correspondientes.

