Capturan a alias Rolex: el presunto enlace del narco entre Colombia, Ecuador y Perú

Rubén Darío Jaramillo Pinto, investigado por tráfico de drogas y economías ilegales, fue detenido en Cali

La detención de alias Rolex es considerada un golpe estratégico contra la logística del narcotráfico regional.

La captura de Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido como alias “Rolex” o “Cucho”, representa un golpe clave contra el narcotráfico en la región andina. El presunto operador criminal fue detenido en Cali, Colombia, y las autoridades lo señalan como el articulador entre organizaciones delictivas de Colombia, Ecuador y Perú que enviaban cocaína hacia Norteamérica.

Según la investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía de Colombia, con apoyo de la DEA, alias Rolex coordinaba la conexión entre disidencias armadas colombianas y bandas criminales ecuatorianas y peruanas para asegurar la salida de droga por el Pacífico.

El rol de alias Rolex en el tráfico internacional de drogas

Las autoridades sostienen que Jaramillo Pinto actuaba como el enlace logístico del narcotráfico regional, conectando a:

Frente Dagoberto Ramos (disidencias armadas en Colombia)

Banda criminal ecuatoriana “Los Lobos”

Organización peruana “Los Pulpos”

Su función consistía en coordinar una cadena de transporte transnacional:

Movilización de cargamentos desde Colombia en vehículos con caletas sofisticadas Traslado hacia centros de acopio en Ecuador y Perú Embarque en lanchas rápidas tipo Go Fast desde la costa ecuatoriana Envío final de cocaína hacia Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades, esta red aseguraba el flujo continuo de droga hacia el mercado norteamericano.

Dos décadas en la estructura del narcotráfico

Alias Rolex era considerado un objetivo de alto valor con cerca de 20 años de actividad criminal.

Actualmente enfrentaba múltiples requerimientos judiciales:

Pedido de captura de Perú por tráfico ilícito de drogas

Investigación por conspiración internacional

Procesos por tráfico de sustancias estupefacientes

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, confirmó: “Jaramillo Pinto sería un articulador clave entre el GAO-r Frente Dagoberto Ramos en Colombia, ‘Los Lobos’ en Ecuador y ‘Los Pulpos’ en Perú”.

¿Quiénes son Los Lobos en Ecuador?

“Los Lobos” es una organización criminal ecuatoriana surgida en 2021 dentro del sistema penitenciario tras una ruptura con el grupo Los Choneros.

Reportes oficiales señalan que esta estructura mantiene vínculos con disidencias de las extintas FARC, que controlan rutas de producción y abastecimiento de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana.

La organización se ha convertido en una de las bandas más peligrosas del país, con presencia en tráfico de drogas, sicariato y economías ilícitas.

Posible extradición a Estados Unidos

Tras su captura en Colombia, alias Rolex fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.

Las autoridades evalúan su extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por conspiración para el envío masivo de cocaína hacia el Pacífico norteamericano.

La detención es considerada un golpe estratégico contra la logística del narcotráfico regional, ya que afectaría la coordinación operativa entre organizaciones criminales de tres países.

