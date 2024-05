Los canutos de hoja de papaya, una alternativa ecológica en Esmeraldas

En las cálidas costas de Esmeraldas, donde el sol besa el mar y la brisa lleva consigo el aroma de la aventura, un hombre ha decidido cambiar el curso de la historia con una simple, pero poderosa idea. John Jairo Sosa Micolta, un emprendedor y coctelero de la parroquia Same, jurisdicción del cantón Atacames, sur de Esmeraldas, ha revolucionado la forma en que se ven los sorbetes, transformándolos de enemigos del océano a aliados del ambiente.

Todo comenzó con un encuentro que marcó el destino de Sosa. En septiembre de 2018, la playa de Same, en el cantón Atacames, fue testigo de una situación que cambiaría su vida y daría esperanza a la lucha contra la contaminación plástica.

Una tortuga, en su camino hacia el mar, luchaba por expulsar un sorbete plástico de su boca, una imagen que impulsó a John a jurar nunca más usar pajillas de plástico, tanto personalmente como en su negocio. La tortuga, luchando por liberarse de un sorbete plástico, le mostró la cruda realidad del daño que la humanidad le está causando a los mares. Este momento fue el catalizador que impulsó a Jairo a buscar una solución sostenible.

“Ver esa tortuga me hizo pensar con tristeza que estamos destruyendo la Tierra, por eso quiero ser parte de la solución”, dice con la convicción de que esa es una tarea heroica. Inspirado por la necesidad de proteger el medio ambiente, decidió innovar utilizando canutos de hoja de papaya como alternativa ecológica a los sorbetes plásticos, los cuales tardan más de 500 años en degradarse.

Sosa asegura que la elección del canuto de la papaya, un fruto sagrado en la cultura afroesmeraldeña, es un homenaje a la riqueza cultural y natural de la región. Este fruto es un símbolo de la fertilidad y la abundancia, y su uso como material para los sorbetes ecológicos es una forma de honrar la tradición y la sabiduría de los ancestros.

Jairo Perea, conocedor de la cultura afroesmeraldeña, detalla que la innovación de Sosa es un ejemplo de cómo la interculturalidad y la ancestralidad pueden inspirar soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. “Es una fusión de la sabiduría ancestral y la innovación moderna”, detalla Perea

“Esto no es solo una alternativa ecológica, sino una esperanza para el futuro y un homenaje a nuestros ancestros que también lo utilizaron. Esta es también una respuesta a una crisis ambiental que clama por acciones concretas”, agrega Sosa, dueño de un pequeño local de cocteles ubicado en la playa de Same, junto al complejo turístico Casa Blanca.

PROBLEMATICA Informes de GreenPeace indican que entre el 40% y 60% de las tortugas ingieren plástico, resultando en la muerte de más de un millón de aves y 100.000 mamíferos marinos anualmente.

La trágica realidad de la contaminación por plásticos es más común de lo que se piensa. Informes de GreenPeace indican que entre el 40% y 60% de las tortugas ingieren plástico, resultando en la muerte de más de un millón de aves y 100.000 mamíferos marinos anualmente. En países como España, se utilizan hasta 13 millones de sorbetes diariamente, y en Ecuador, un restaurante promedio puede llegar a usar 45.000 al año.

Es una fusión de la sabiduría ancestral y la innovación moderna John Sosa Emprendedor

A pesar de los desafíos, como la conservación de los canutos durante el transporte, Jairo sigue adelante. Su visión no se limita a las fronteras de su parroquia; sueña con llevar sus sorbetes ecológicos más allá, incluso a mercados internacionales. Sin embargo, sus productos ya los comercializa bajo pedido de restaurantes y hoteles de otras provincias que también han decidido desechar los sorbetes de plástico y cambiarlos por esta alternativa ecológica.

“Todas las semanas tengo pedidos y eso es bueno porque hay más personas, más negocios preocupados por cuidar el planeta”, explica Sosa.

BUENA ACOGIDA DEL TRABAJO

Con el sueño de convertirse en empresario, Sosa enfrentó la incertidumbre sobre la aceptación de sus canutos de papaya por parte de sus clientes. Sin embargo, su iniciativa fue recibida con elogios, especialmente por los turistas alojados en Casa Blanca, quienes apreciaron la innovación ecológica.

“Cuando llegué a Same y pedí un cóctel, me sorprendió ver un sorbete de papaya en lugar del plástico habitual. Al principio, me pareció extraño, pero después de entender la razón detrás de esta elección, quedé completamente maravillada. Es una iniciativa que no solo salva vidas marinas, sino que también añade un toque especial a la experiencia de disfrutar de un cóctel en la playa”, asegura María Fernández, turista colombiana que visitó la playa de Same.

Carlos Gutiérrez, turista ecuatoriano, dice sentirse orgulloso de ver a compatriotas como John liderando el camino hacia prácticas más ecológicas. “Su iniciativa no solo protege nuestras preciosas playas y la vida marina, sino que también ofrece una alternativa sostenible que espero se adopte en todo el país. Es un ejemplo a seguir y una prueba de que la innovación puede venir de cualquier lugar”, aseguró.

