Bomberos extinguen incendio en la Refinería de Esmeraldas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas confirmó que el incendio registrado en la Refinería de Esmeraldas se encuentra totalmente extinguido. Tras seis horas de operaciones continuas, los equipos lograron la liquidación total del evento gracias al trabajo coordinado de aproximadamente 152 bomberos, apoyados por 22 unidades contraincendios. La institución agradeció la protección de la vida de sus efectivos y destacó la entrega y vocación de servicio de todas las brigadas que participaron en la emergencia.

Te invitamos a leer | ¿Cuál es el estado de la refinería de Esmeraldas tras sufrir un nuevo incendio?

El siniestro se originó en la piscina de residuos del proceso, conocida como Slop, ubicada en un área externa de la refinería, la principal planta de refinación de combustibles del país. Aunque este espacio se encuentra aislado de la operación central, su proximidad a zonas habitadas generó preocupación inmediata en la población y obligó a un despliegue de emergencia sin precedentes en la ciudad.

La Policía Nacional confirmó la emergencia alrededor de las 11:00 de la mañana del viernes, 27 de noviembre, tras recibir múltiples reportes ciudadanos sobre una densa columna de humo negro que se elevaba desde el complejo industrial. El fenómeno, visible incluso desde la zona costera y barrios periféricos, generó alarma entre los habitantes, quienes rápidamente comenzaron a compartir imágenes y videos en redes sociales.

RELACIONADAS Incendio en la Refinería de Esmeraldas obliga a evacuar barrios y escuelas cercanas

Unidades contraincendios y bomberos coordinando las labores de extinción en la refinería. Luis Cheme

Cierre de accesos y evacuaciones

Como medida inmediata, las unidades policiales cerraron los accesos principales a la refinería en los sectores de La Pradera y el redondel de Codesa. El objetivo fue restringir el tránsito y garantizar un perímetro seguro para el ingreso exclusivo de bomberos, militares y unidades de socorro. Simultáneamente, se ordenó la evacuación de personas y vehículos en un radio de 800 metros, principalmente en el barrio 15 de Marzo y en establecimientos educativos cercanos.

“La evacuación es para evitar contaminación a las personas por el humo negro”, se escuchó en las centrales de radiopatrulla, mientras patrulleros recorrían las calles instando a los vecinos a abandonar sus viviendas. Padres de familia acudieron de manera apresurada a retirar a sus hijos de las escuelas, mientras brigadas de seguridad guiaban a los estudiantes hacia zonas seguras. El personal administrativo y técnico de la planta también fue desalojado, siguiendo protocolos internos de seguridad industrial.

Operativo en Muisne deja 9 detenidos, entre ellos menor vinculado a Los Tiguerones Leer más

La ciudad de Esmeraldas enfrentó una emergencia ambiental y de seguridad que generó una densa nube de humo y preocupación entre la ciudadanía. La Alcaldía emitió un comunicado con recomendaciones para reducir los riesgos de exposición, subrayando que la prioridad era proteger la salud de las familias y mantener la calma en medio de la contingencia. La Prefectura, por su parte, alertó sobre posibles lluvias ácidas y exhortó a la población a seguir medidas preventivas como permanecer bajo techo, lavar cuidadosamente los alimentos y evitar el consumo de agua de lluvia.

La Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable y Saneamiento de Esmeraldas (EPMAPSE) y la Alcaldía emitieron un comunicado para tranquilizar a la población respecto al abastecimiento de agua. Se aclaró que la captación de agua cruda para la planta de tratamiento de San Mateo se realiza en el río Esmeraldas, aguas arriba de la desembocadura del río Teaone, donde se reportó la presencia de contaminantes tras el incendio en la refinería. Por ello, el suministro de agua potable no está comprometido y se mantiene un monitoreo permanente para garantizar la calidad del líquido vital que llega a los hogares.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.