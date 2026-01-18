Operativo en Muisne deja 9 detenidos, entre ellos menor vinculado a Los Tiguerones

La acción militar incautaron la incautación de armas, vehículos y dispositivos de comunicación

Los efectivos militares aprehendieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad presuntamente vinculado al grupo delictivo Los Tiguerones.

En el marco del Estado de Excepción decretado mediante el Decreto N.º 277, las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación de ámbito interno en el sector Quinge, perteneciente al cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas.

El operativo estuvo a cargo del Batallón de Infantería de Marina N.º 12 Esmeraldas, unidad de la Armada del Ecuador desplegada para apoyar acciones de control frente a organizaciones delictivas que operan en la zona.

Durante la intervención, los efectivos militares aprehendieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad presuntamente vinculado al grupo delictivo Los Tiguerones, señalado por su participación en diversos hechos violentos registrados en el área.

La acción militar permitió la incautación de armas, vehículos y dispositivos de comunicación. Cortesía

Resultados del operativo

La acción militar permitió la incautación de armas, vehículos y dispositivos de comunicación, además de sustancias sujetas a control. Entre los elementos decomisados constan:

9 personas aprehendidas, incluido un menor de edad.

4 armas de fuego.

4 municiones.

2 motocicletas.

1 vehículo reportado como robado.

2 radios portátiles.

1 funda con 8 gramos de posible sustancia sujeta a fiscalización.

2 teléfonos celulares.

1 cámara de videovigilancia.

Las autoridades informaron que tanto los detenidos como el material confiscado fueron puestos a disposición de las instancias competentes para la apertura de los procesos legales correspondientes. Se prevé que la Fiscalía determine el grado de responsabilidad de cada detenido, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con actividades criminales en la zona norte del país.

