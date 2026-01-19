Bomberos de Playas arrastran deuda municipal de 600.000 dólares

Institución ha enfrentado una serie de limitaciones durante años. Un convenio plantea el pago parcial de valores

Autonomía. Se habilitó una ventanilla exclusiva ubicada en el Municipio, pero administrada por el Cuerpo de Bomberos de Playas

Durante varios años, el Cuerpo de Bomberos de General Villamil Playas ha operado bajo severas restricciones financieras debido a la falta de transferencia oportuna de los recursos provenientes de la contribución predial. La deuda acumulada por parte del Municipio asciende actualmente a más de 621.000 dólares, un pasivo que ha impactado directamente en la ejecución de proyectos, el mantenimiento de la infraestructura y la ampliación de servicios destinados a la ciudadanía.

Este reclamo ha sido recurrente. Cada 10 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día del Bombero, la institución exponía ante el Concejo Cantonal la misma preocupación: los valores pendientes, que ya superaban los 500.000 dólares, estaban comprometiendo de forma significativa la capacidad operativa anual del organismo de socorro.

En respuesta a esta situación, el 31 de diciembre de 2024 la administración municipal suscribió un convenio de pago con el Cuerpo de Bomberos, correspondiente al período de gobierno del alcalde Gabriel Balladares (2023-2027). No obstante, según explicó la comandante Carmen Panchana, los descuentos automáticos aplicados a las cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) impidieron que los recursos se transfirieran con regularidad a partir de 2026.

Panchana precisó que el acuerdo vigente contempla el pago de la deuda generada durante la actual administración, proceso que aún se encuentra en ejecución. Una vez cumplido este compromiso, está previsto suscribir un nuevo convenio para cubrir los valores pendientes correspondientes al período comprendido entre 2019 y mayo de 2023, cuando se originó una parte sustancial del pasivo.

Mejoras. Los bomberos rentados y voluntarios esperan que las condiciones mejoren. La institución ha presentado falencias. NESTOR MENDOZA

Un nuevo convenio para asegurar el pago de la deuda

Ante la persistencia del problema, el Concejo Cantonal aprobó el 17 de diciembre de 2025 una ordenanza que faculta al Cuerpo de Bomberos a recaudar de manera directa la contribución predial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Defensa contra Incendios. Esta disposición permite que el aporte del 0,15 % incluido en el impuesto predial llegue a la institución sin intermediación municipal.

“Ese valor no se estaba depositando oportunamente desde administraciones anteriores, lo que generó una grave falencia presupuestaria y puso en riesgo la planificación institucional”, señaló la comandante Panchana.

Tras un análisis técnico y jurídico realizado junto con la Procuraduría Jurídica y el área financiera, se resolvió habilitar una ventanilla exclusiva, ubicada en el Municipio, pero administrada para beneficio directo del Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de garantizar la recepción inmediata de los fondos.

Con esta medida, la institución proyecta ejecutar obras prioritarias, entre ellas la rehabilitación del edificio principal, con más de 70 años de antigüedad, y la creación de una Unidad de Emergencias Médicas integrada por tecnólogos formados en la séptima promoción de bomberos.

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Playas cuenta con dos unidades de rescate destinadas a la atención de emergencias básicas. “Una vez que dispongamos de personal paramédico, podremos gestionar la adquisición de una ambulancia, ya que las unidades actuales no cumplen esa función”, explicó Panchana.

La recaudación directa de la contribución permitirá, además, ejecutar de manera integral el Plan Operativo Anual (POA) 2026 y proyectar inversiones para 2027.

