Azuay gana una nueva área protegida con más de 2.000 hectáreas de páramo

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció la declaratoria del Área Protegida Comunitaria Virgen del Rosario, situada en la provincia del Azuay, un área con extensión de 2.175 hectáreas de ecosistemas de páramo, así como la declaratoria de 312 hectáreas del Bosque y Vegetación Protector La Josefina, que garantiza la protección legal y ecológica de una zona clave en la cuenca del río Paute.

El anuncio se hizo durante el festival 'Cuenca Natural Flow', un encuentro artístico y cultural por la conservación de los páramos y los recursos hídricos que atrajo a más de 70.000 asistentes, según indicó en un comunicado la cartera de Estado.

“La iniciativa combinó cultura urbana y sostenibilidad ambiental para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los ecosistemas que proveen el agua para millones de ecuatorianos”, menciona en el escrito Ambiente.

Como parte del compromiso ambiental del Gobierno, cada asistente al 'Cuenca Natural Flow' sembrará una planta nativa de páramo, perteneciente a una de dos especies altoandinas seleccionadas, lo que representa 70.000 nuevas plantas que fortalecerán los ecosistemas de montaña mediante procesos planificados de reforestación.

El valor de las 34 áreas protegidas

Durante la jornada, además de disfrutar de la presentación de artistas nacionales e internacionales, se resaltó el valor de las 34 áreas protegidas con ecosistemas de páramo, esenciales para la regulación hídrica, la generación hidroeléctrica y la captura de carbono, contribuyendo a enfrentar el cambio climático.

Asimismo, y como parte del evento, se oficializó la creación del Comité Nacional de Coordinación de Reservas de Biosfera del Ecuador, orientado a fortalecer la gobernanza y la gestión integrada de las ocho Reservas de Biosfera reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que abarcan más de 23 millones de hectáreas en el país.

“El Gobierno ratifica su compromiso con una gestión ambiental participativa, que une a los ecuatorianos en torno a la conservación, demostrando que la sostenibilidad también se construye desde la cultura, el arte y la unidad nacional”, detalla el Ministerio.

