Las tibias acciones frente a los violentos robos en el anillo vial de Quevedo

En la transitada carretera no cesan los robos y ataques armados a tráileres y buses. Los transportistas toman acciones

A pesar de la llegada de al menos medio centenar de efectivos policiales a Los Ríos, la delincuencia sigue reinando en el anillo vial de Quevedo, un tramo que se ha vuelto intransitable por los constantes robos e incluso asesinatos que se han registrado en las últimas semanas.

El caso más reciente ocurrió la noche del jueves 25. Un camión y una unidad de transporte interprovincial que transitaban por la vía fueron baleados por sujetos que se movilizaban en camionetas, según testigos. El hecho no dejó víctimas.

Pero apenas horas antes, la noche del miércoles 24, cuatro hombres armados detuvieron la marcha de otro bus interprovincial para asaltar al conductor y a los pasajeros. Luego huyeron.

Los dirigentes del sector transportista de Quevedo viven atemorizados desde hace varios meses. Han perdido las esperanzas de que la situación de inseguridad mejore en esta localidad, sobre todo en las carreteras que recorren a diario.

Problemas que experimentan los transportistas

Los transportistas citan varios problemas que los aquejan desde hace tiempo. Uno de los líderes del gremio expresó, por ejemplo, que temen a las represalias de los delincuentes por denunciar los robos en las vías. Indicó que están expuestos a ser víctimas de atentados.

50 efectivos policiales han sido desplegados a varias zonas de Los Ríos en los últimos días.

Aseguró que el accionar de la Policía aún no ofrece las garantías necesarias para que ellos puedan trabajar con tranquilidad en sus unidades de transporte. Con temor, el dirigente dijo que solo les queda encomendarse a Dios para no sufrir ataques.

Otro transportista indicó que cuando son víctimas de un asalto, la Policía les pide que interpongan la denuncia. Pero explicó que es peligroso hacerlo porque al poco tiempo empiezan a ser extorsionados y amenazados al haber acudido a los agentes.

Recordó lo ocurrido el pasado 18 de julio, cuando sujetos sembraron el terror dentro de una unidad de transporte, donde asesinaron a toda una familia, incluido un menor de edad.

Según la Policía, el mortal ataque era dirigido. “No sabemos qué mismo será lo que pasa, pero todo movimiento que damos lo saben los ladrones”, expuso el dirigente.

Esos no son todos los problemas. El líder gremial manifestó que a diario deben pagar ‘vacunas’. Si no lo hacen están expuestos a ser secuestrados, una situación que a algunos ya les ha tocado vivir y no quisieran volver a sufrir.

Personal del Ejército realiza controles en un tramo de la vía. Daniel Vite

Un transportista narró que hace unos 20 días lo secuestraron cuando se retiraba del trabajo. Él pensó que iban a matarlo.

Lo llevaron a un carretero de segundo orden del cantón Mocache y desde su propio teléfono extorsionaron a la familia, a la que le pedían 50 mil dólares para liberarlo. La negociación quedó en 15 mil y fue liberado.

Los tentáculos de la inseguridad llegan a otras vías

La inseguridad no solo se ha tomado el anillo vial de Quevedo, sino también carreteras de localidades cercanas.

En la vía E25 un agente de seguridad privada que custodiaba un vehículo pesado fue asesinado cerca de las 13:00 del sábado 20 de julio, a pocos metros de una hacienda. El hecho quedó registrado en un video.

Varios antisociales, quienes se trasladaban en autos de alta gama y camionetas, le cerraron el paso al tráiler que circulaba hacia el cantón Buena Fe.

Enseguida los asaltantes bajaron al agente del pesado automotor y le dispararon en la cabeza. Su cuerpo quedó sobre la vía. Otro de los custodios recibió un tiro en el cráneo que lo dejó gravemente herido y luego fue derivado a Guayaquil.

Tras cometer el violento ataque, los antisociales se llevaron el tráiler con dirección al recinto Federico Intriago, zona rural del cantón Buena Fe.

A diario roban nuestras unidades, es vital la coordinación con la Policía, pero permanente.

Álex Ayala, presidente de la Cámara de Transporte Pesados del Ecuador

El jefe de la Policía en Quevedo, Javier Pérez Gordillo, reconoció que existe un problema en los ejes viales. Y los 50 servidores que se unieron a Los Ríos pertenecen a una unidad especial de control de fronteras, que patrullarían tres tramos del intercambiador de tráfico.

El jefe de la subzona Los Ríos, Renán Miller, detalló que están utilizando la estrategia de llevar los camiones en convoy y son escoltados por agentes que tienen contacto con otras provincias. Al llegar a otras localidades, siguen siendo escoltados por unidades policiales.

Delitos. Los transportistas de zonas urbanas de Quevedo también son víctimas de extorsión. Algunos incluso han sufrido secuestros.

Indicó que este plan se realizará las 24 horas del día a lo largo de esta semana y será coordinado con los transportistas.

El presidente de la Cámara de Transporte Pesados del Ecuador, Álex Ayala, explicó que con esta acción se intenta prevenir más hechos delictivos, sobre todo en el tramo Santo Domingo - Quevedo, uno de los más importantes del país y en el que se han registrado crímenes.

“Lo que queremos es que la Policía, al llegar a la gasolinera de la vía Buena Fe, se sume y podamos transportarnos sin inconvenientes y, asimismo, en la provincia del Guayas hasta llegar a nuestro destino”, dijo.

