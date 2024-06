El Mercado del Río en Quevedo: estancado y en el olvido

Una obra que pretendía ser emblema de Quevedo hoy se cae a pedazos. La situación que viven decenas de comerciantes de legumbres y mariscos del Mercado del Río es insostenible.

El inmueble está ubicado entre las calles Octava y Undécima, y debido a su actual estado, varios ciudadanos la catalogan como un ‘elefante blanco’. Y es que fue una de las obras que entregó el exalcalde John Salcedo, quien estuvo al frente de la ciudad en dos períodos (2009 - 2014 y 2019 - 2023). El costo ascendió a 3’000.400 dólares. Pero hoy la edificación registra varios daños.

“El dinero que se invirtió, que por cierto es el dinero de los contribuyentes, fue a parar a una obra que ha servido más de refugio a gente mala: a delincuentes, a personas que la utilizan además como refugio, como hotel y basurero. Me indigna que los concejales en su momento no hayan actuado para poner el freno a una mala administración. Me apena que nos hayamos dejado ver la cara. El mercado no sirve para nada. Esa es la verdad”, se quejó Gustavo Lino, habitante de Quevedo.

Varias zonas del Mercado del Río, como lo constató EXPRESO, han sido tomadas como guaridas de personas en condición de calle. A diario también se evidencia la presencia de libadores y consumidores de droga. La parte alta del inmueble, asimismo, ha sido abandonada por los vendedores y ahora están descuidadas.

El dinero de los contribuyentes se fue al bolsillo de los políticos y nada más. Desde su estreno, la obra no fue atendida.



Gladys Ricaurte, usuaria

Este mercado fue promocionado en la primera administración de Salcedo en 2011. La obra se entregó en 2016, pero un año y medio después los comerciantes comenzaron a registrar inconvenientes con las ventas.

El calor, el difícil acceso y la poca afluencia de usuarios propiciaron que los trabajadores salieran de la parte alta y se apostaran en el espacio de parqueadero.

La zona destinada para la venta de mariscos y legumbres sigue abandonada. Los agremiados comentaron que el sitio no ha cumplido con sus expectativas.

María Choloquinga, quien fue presidenta del área de legumbres, contó que lleva más de 28 años como comerciante de productos y estuvo pendiente de la construcción. Sin embargo, lamentó que en la actualidad el mercado no brinda comodidad ni a los vendedores ni a los usuarios.

Hecho. El edificio fue entregado en 2016. Hoy, ocho años después, el lugar permanece vacío, inseguro, sin comercio y sucio.

Explicó que pese a la existencia de una ordenanza que prohíbe la venta de productos en los exteriores de las instalaciones, esta no es respetada o controlada por las autoridades correspondientes.

Recordó que cuando fueron reubicados en la parte alta del mercado, no obtuvieron mejores réditos y decidieron ocupar la zona del estacionamiento. “Estuvimos un año y medio y nos fuimos a la quiebra, ya que las personas no querían subir y eso era difícil para todos”, recalcó.

No compro en el sitio porque me da temor entrar en él. No es el lugar que prometieron: es sucio, está abandonado.



Carlos Real, usuario

La comerciante enfatizó que han vivido una ‘lucha constante’. En la administración del alcalde Jorge Domínguez (2014 - 2019) no hubo atenciones a sus pedidos, sobre la aplicación de alternativas para atraer a los usuarios. Las ventas siguieron siendo bajas.

Luego Salcedo volvió a dirigir el Municipio de Quevedo, pero les tocó enfrentar a la pandemia de COVID-19. Desde entonces intentan, sin suerte, incrementar el flujo de visitas y ventas.

Otra comerciante, María Ante Sigcha, lamentó también que el centro de abastos haya ido en picada apenas meses después de su inauguración.

Comerciantes. El difícil acceso, el calor y la falta de clientes los empujó a vender en el parqueadero. Daniel Vite

Marco Franco, presidente de la Cámara de Comercio de Quevedo, expuso que ellos trabajaron en la gestión de poder tener una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) adecuada, que permita que la ciudadanía asista con confianza al mercado. Detalló que a pesar de que los comerciantes del Mercado del Río no pertenecen al gremio al que representa, han gestionado la entrega de aproximadamente 10 mil dólares para colocar cámaras de videovigilancia y también reservorios de agua para la UPC.

Por su parte, el alcalde Alexis Matute reconoció que el tema del Mercado del Río es bastante complejo y que al llegar a esta administración les ha tocado poner la ‘casa en orden’. Añadió que ha mantenido conversaciones con los comerciantes que ocupan el parqueadero de la infraestructura y les ha solicitado que utilicen el segundo piso. Pero dijo que también es consciente de la necesidad de realizar un estudio de suelo y territorio para garantizar que las ventas de los mayoristas no afecten a los minoristas.

Matute resaltó que originalmente la obra debió ser planeada para ser un Centro de Convenciones en lugar de un mercado, pero ahora buscan llegar a acuerdos y mejorar el aspecto visual.

“Estamos revisando otras alternativas, como la reubicación. También tenemos el proyecto de construir nuevos mercados en las parroquias urbanas para descongestionar esta zona céntrica de Quevedo”, refirió.

