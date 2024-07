Quevedo: la violencia empuja a los comerciantes a migrar

Casas y negocios cerrados son parte del panorama que se puede observar en Quevedo, donde decenas de personas y familias han tomado la decisión de salir del país. El comercio es uno de los sectores más afectados e incluso la mano obrera ha empezado a escasear, debido a que la migración cada día es más notoria.

“Me fui obligado de mi tierra… Las autoridades saben de la situación y aunque insistan diciendo que está cambiando, no es verdad. Y esto lo puedo decir porque estoy en EE. UU.”, relató a EXPRESO un quevedeño que hasta hace tres meses vendía zapatos en la ciudad, la más poblada de Los Ríos.

Para él, la gota que derramó el vaso fue cuando balearon su casa, en la parroquia 7 de Octubre. “Coloqué una denuncia en la Fiscalía y posterior a eso dispararon en mi casa. Me dijeron que no sea ‘sapo’. Me fui entonces del país y ahora sufro por los que se quedaron. Mi familia está allá”.

Historias similares abundan. Como la de un ingeniero que fue víctima de extorsión y se libró además de un secuestro. Él cuenta que tenía su negocio de venta de accesorios para eventos y concursos de gallos, que son su pasión. Por este trabajo debía visitar constantemente las galleras para vender su producto, pero hace cuatro meses le robaron su vehículo e hirieron a su compañero de trabajo.

Para la devolución de su automotor pagó cerca de tres mil dólares. Pensó que podía seguir trabajando y empezó a tomar otras medidas de precaución. Nunca se imaginó que una noche, llegando a su casa, sujetos en carro le cerrarían el paso, pero él logró escapar. Presume que lo iban a secuestrar.

Luego llegaron las amenazas y decidió huir. Fue a parar también a EE. UU. a causa de la inseguridad. Martha Rivadeneira, quien tiene un negocio de comida en la localidad, reconoce que las ventas han bajado un 70 %. Ella trabajaba con su hermana, quien hace un mes y medio buscó la forma de poder viajar como ilegal al territorio estadounidense.

Hecho. Así permanece la zona comercial desde hace ya varias semanas. Daniel Vite / Expreso

“Tengo contacto con mi hermana. Me dice que está ya en México, que no me preocupe y que cuide a sus dos hijos que se quedaron aquí. Esta situación me angustia tanto”, admite Rivadeneira, quien alega que su hermana se fue por la situación económica.

Tuvo varios negocios, pero las ventas eran “bajísimas”. Y es que por la inseguridad, pocos se atreven a salir de casa, comenta la ciudadana Dorotea Castro. “Yo no sé ya lo que es el ocio. Me quedo en casa, me invento cómo divertirme en casa... Prefiero eso a una extorsión o un balazo”.

El abogado Carlos Vivas alerta que este escenario, que se agudiza cada vez más, se replica en todo el país. “Vemos muchas casas en venta. En Quevedo, a decenas de personas les ha tocado salir huyendo por el tema de la inseguridad. No hay fuentes de trabajo, las familias se están disolviendo, no hay garantías de nada. Las personas prefieren irse”. “En mi círculo cercano tengo muchos amigos que se han ido por la inseguridad. No quieren ya correr el riesgo de nada. Todos son profesionales, pero lo han dejado todo a cambio de la vida”, revela.

Por su parte Jonathan Campos, técnico provincial de la Junta Provincial de Defensa del Artesano, afirma que la situación es compleja para 2.500 artesanos calificados. “Una compañera que realizaba decoraciones y eventos cerró su negocio por las extorsiones. Se fue con su familia a otro país. Los demás artesanos están resistiendo, pero ya no pueden más”.

PEDIDO Los habitantes de Quevedo exigen poner en práctica algún plan para recuperar el espacio público y comercial. Quieren iluminación y control.

Víctor Hugo Orellana, encargado de la Unidad Subzonal de Migración de la Policía Nacional, explica que el trabajo migratorio es extenso por el libre tránsito que hay en la zona. Explicó que en Los Ríos, específicamente en Quevedo, hubo un número grande de migrantes que llegaban desde Venezuela, pero desde hace unos ocho meses ya no se ve esa cifra ascendente en la localidad. Indica que ellos no manejan la cifra de las personas que salen de Quevedo hacia otros países, ya que muchos lo hacen por pasos irregulares.

El jefe de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional, Carlos Albán, sostiene que están manejando estrategias para devolverle la paz al territorio. Que están apoyándose de herramientas tecnológicas y de georreferenciación con el objetivo de minimizar el auge delictivo.

“Tengo que manifestar a la ciudadanía que hemos hecho algo histórico, ya que hemos terminado todo el mes con cifras en verde en cuanto a muertes violentas. Esto significa que cada evaluación que hacemos tenga resultados positivos”, expone Albán. Pero la ciudadanía difiere y desconfía. “Solo vean lo muerto que está Quevedo y lo aterrados que estamos. Necesitamos cárcel para esa gente mala que nos extorsiona, que ha matado la convivencia y a la ciudad”, sentencia la comerciante Nelly García.

