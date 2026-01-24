Ambato prepara su Fiesta de las Flores y Las Frutas

La cuenta regresiva para la edición 75 de la Fiesta de la Fruta y de las Flores (FFF) avanza en Ambato con un eje definido: la seguridad como condición indispensable para el desarrollo de los eventos masivos y la convivencia ciudadana.

En este contexto, la alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, suscribió el acuerdo interinstitucional del Plan de Seguridad, Convivencia y Movilidad “75 años, un legado que proteger”, junto a representantes de la Gobernación de Tungurahua, Policía Nacional, Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno (Gomai) y entidades de control, emergencia y movilidad.

El coronel Jimmy Viteri, jefe de la Policía en la Subzona Tungurahua, explicó que el operativo contempla un despliegue antes, durante y después de cada evento. “Nuestro objetivo es garantizar entornos seguros para la ciudadanía y visitantes. Habrá controles preventivos, presencia policial reforzada y coordinación con todas las instituciones”, señaló.

Confirmó además que personal policial proveniente de otras provincias será alojado en instalaciones municipales para fortalecer la capacidad operativa.

Uno de los puntos sensibles es el uso de espumantes, harina y agua durante las festividades. El director de Servicios Públicos Municipales, Carlos Manzano, recalcó que el pedido es claro: corresponsabilidad. “La FFF no es carnaval, es una fiesta cultural. Pedimos a la ciudadanía que colabore, que respete las normas y evite prácticas que afectan a terceros y deterioran la imagen de la ciudad”, expresó.

Decomiso y sanciones

Las medidas incluyen decomiso de productos prohibidos, sanciones a comercios infractores y operativos específicos en desfiles, rondas nocturnas y megaconciertos. En estos últimos se establecerán filtros de control, accesos delimitados y vallado técnico en puntos estratégicos como Atahualpa Norte y Sur, Río Cutuchi, Río Salado y Arístides Sartorio. La FFF se prepara no solo como una celebración simbólica, sino como un ejercicio de organización cultural.

