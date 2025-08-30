Ambato celebró la diversidad con el desfile ‘Rescatando Tradiciones’

Atuendos. El desfile resaltó la vestimenta de los pueblos.

Ambato vivió una jornada de color, orgullo e identidad con el desfile intercultural ‘Rescatando Tradiciones’, realizado en el marco del mes de la Juventud, que se celebra en agosto.

Mujeres de diferentes edades participaron luciendo con dignidad las vestimentas de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, reivindicando que el empoderamiento femenino también se escribe desde la diversidad cultural.

Liderazgo comunitario

El evento fue la culminación de un proceso de capacitación en derechos y rutas de atención al que accedieron 35 mujeres ambateñas, fortaleciendo así su autonomía y liderazgo comunitario.

La iniciativa fue impulsada por el Municipio de Ambato, a través del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, con el propósito de generar espacios de inclusión y respeto.

Los trajes, bordados y colores recordaron la riqueza ancestral del Ecuador. “Cuando visto mi anaco siento la fuerza de mis abuelas, es un símbolo de resistencia y orgullo”, expresó Rosa Chicaiza, participante del desfile. El mensaje fue claro: la igualdad y la no violencia también se construyen desde la cultura y el reconocimiento de nuestras raíces.

