Ambato activa nuevo sistema de monitoreo frente a la inseguridad

La inseguridad que creció durante los últimos años empujó a la ciudadanía a exigir acciones

TUNGURAHUA. LA MUNICIPALIDAD INSTALÓ UNA SALA DE MONITOREO CON CÁMARAS QUE SON UTILIZADAS POR LOS AGENTES DE TRANSITO EN LA ZONA URBANA Y RURAL.

Ambato, capital de Tungurahua y una de las ciudades comerciales más importantes del país, vive del movimiento. Cada semana, las ferias de vehículos, frutas, legumbres, ropa y la actividad en mercados mayoristas dinamizan la economía regional y atraen a miles de personas desde distintas provincias. Sin embargo, ese mismo flujo ha sido aprovechado por la delincuencia.

La inseguridad se ha sentido con mayor fuerza durante los últimos cuatro años, pero el punto más crítico llegó a finales de 2025, cuando varias personas secuestradas en otras ciudades fueron localizadas en Ambato.

Para muchos vecinos, ese hecho marcó un quiebre: la ciudad dejó de sentirse segura incluso en zonas tradicionalmente tranquilas.

Las exigencias comunitarias por mayor seguridad llevaron al Municipio a fortalecer su presencia en calles y espacios públicos. Carlos Manzano, director de la Agencia de Orden y Control Municipal, informó que con la entrega de la Sala de Monitoreo Municipal también existen 361 cámaras corporales o body cams operativas en la ciudad con los agentes municipales, con las que se respalda el trabajo de los agentes desplegados en territorio.

De estos, 62 agentes están distribuidos en seis cuadrantes, 18 de ellos solo en el centro de Ambato. Según Manzano, cada procedimiento cuenta ahora con respaldo visual, lo que permite mayor control y también genera mayor responsabilidad tanto para funcionarios como para ciudadanos.

Además, recordó que gracias al sistema de monitoreo se logró atender de forma inmediata emergencias como el incendio registrado en una casa patrimonial y han logrado alertar delitos.

La Sala de Monitoreo Municipal permite coordinación directa con el ECU 911 y vigilancia permanente del uso de los espacios públicos.

La alcaldesa Diana Caiza ha insistido en que, aunque la seguridad no es competencia directa municipal, el Municipio decidió asumir un rol activo dotando de herramientas al personal y fortaleciendo los mecanismos de control.

Galo Castillo, director de Tecnologías de la Información, detalló que cada cámara corporal cuenta con 64 gigas de almacenamiento, autonomía de hasta cinco horas, doble batería, geolocalización, botón de pánico y transmisión en tiempo real mediante red 4G.

Al finalizar cada turno, la información se descarga en estaciones seguras y se almacena en la nube bajo cadena de custodia, con sistemas de alta protección para evitar hackeos o alteraciones.

La Sala de Monitoreo, que demandó una inversión aproximada de 1,6 millones de dólares, opera las 24 horas, los 365 días del año. Según Luis Bedón, director del Consejo Municipal de Seguridad (Comseca), la inversión total en seguridad supera los 7 millones de dólares.

El equipo en torno a la iniciativa

En este proceso se han entregado siete camionetas y 20 motocicletas a la Policía Nacional, se repotenciaron 155 cámaras de vigilancia del ECU911 y se instalaron cerca de 400 alarmas comunitarias en barrios de la ciudad.

Pero en las calles la evaluación sigue siendo estricta.

Luis Llagua, comerciante de la avenida 12 de Noviembre, expresa con cautela: “Está bien que haya cámaras y control, pero lo que queremos es sentirnos tranquilos al abrir y cerrar nuestros negocios. La inversión debe reflejarse en seguridad real”.

Desde el sector automotriz también se siente el impacto. Carlos Vega, comerciante de vehículos en una de las ferias del sur de la ciudad, señala que la inseguridad ha reducido la llegada de compradores.

“Antes venía gente de otras provincias sin problema. Ahora muchos prefieren no viajar por temor. Ojalá con estos controles se recupere la confianza y vuelva la clientela”, comenta.

