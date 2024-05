La Alcaldía de Quevedo, en la mira por supuesto nepotismo

Un presunto caso de nepotismo fue llevado a la mesa del Concejo Cantonal de Quevedo por el concejal socialcristiano Robert Alvarado. Él acusó a la vicealcaldesa del cantón, Gabriela Santamaría (Revolución Ciudadana), de tener a familiares trabajando en la empresa pública municipal de tránsito Quevial.

El anuncio se dio en la última sesión del cuerpo edilicio, el pasado 21 de mayo. “La Revolución Ciudadana es el partido que administra esta Alcaldía y es la responsable de esta ciudad”, manifestó el edil luego de que se abordó el nombramiento de la vicealcaldesa a otro cargo por parte del alcalde Alexis Matute. Por este motivo votó en contra, pues no quería que “se vuelva a hacer una sucursal de la familia”. Esto lo señaló porque, dijo, cuatro hermanos de Santamaría son empleados de Quevial y, además, contó que “95.000 dólares anuales se lleva la familia trabajando incumpliendo la ley”.

“Esto estaría en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) que prohíbe el nepotismo y por tal motivo fiscalizaré y llegaré hasta las últimas consecuencia aún a costa de mi vida”, agregó Alvarado. La acusación fue rechazada por el alcalde.

En una entrevista con EXPRESO, el concejal relató que desde hace meses había pedido información en torno a la existencia de parientes en grados de consanguinidad en Quevial y recordó que el artículo 6 de la Losep establece que ni la autoridad nominadora ni el cuerpo colegiado o el directorio pueden tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

“Estuvimos (concejales) en una capacitación donde el contralor del Estado ha señalado muy categóricamente que los concejales no podemos tener ni un pariente trabajando. Adicionalmente, el artículo 329 del Cootad y que tiene coherencia con el artículo 19 de la ordenanza de funcionamiento del concejo cantonal prohíbe gestionar cargos a los concejales hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en todas las instituciones”, remarcó.

“(...) En caso de que se determine nepotismo y las personas que estuvieron cobrando deben reintegrar los valores al Gobierno Municipal o la empresa pública”, expuso Alvarado, quien adelantó que investigará a otros funcionarios municipales.

Frente al presunto nepotismo, la vicealcaldesa Santamaría indicó a este Diario que ella no es la persona que contrata sino que es el alcalde o el gerente a través de la dirección de talento humano. “Pienso que en este caso sí se hizo especie de un show para el cual no estaba dispuesta en seguir en aquello y que para cualquier cosa que él crea que estoy en contra de la ley; tiene que ir a los órganos competentes como es Contraloría y denunciar”, remarcó.

Santamaría expuso, además, que “gritando” y “señalando” lo único que “busca” su compañero edil es generar polémica. “Yo no estoy acostumbrada a este tipo de señalamientos. Como lo dije, mis familiares son libres de trabajar donde ellos crean conveniente siempre y cuando la ley se los permita. No sé qué tipo de compromisos tenga el alcalde con mis familiares y, si los tiene, no tengo nada que ver porque yo no soy talento humano tampoco gerenta de Quevial; yo no presido y no los he contratado”.

El concejal Robert Alvarado. Daniel Vite

El día que ocurrió la sesión del Concejo, el alcalde se refirió a este hecho. “Es una tristeza que profesionales del derecho vapuleen la profesión... Si usted está consciente de que existe nepotismo lo invito, a dos pasos está Fiscalía o a los organismos de control para que denuncie. Esto de hacer show en las redes sociales o concejos en esta administración no va”, recalcó Matute a Alvarado.

El burgomaestre concluyó su intervención en este caso diciendo que el concejal está “manchando su administración”. “Si usted no demuestra que existe nepotismo; usted tendrá que responder a la sociedad. Tiene que responder lo que está aseverando en estos momentos”.

