Alcalde de Daule defiende millonaria inversión en obras dentro de urbanizaciones

Luego de que EXPRESO publicó un artículo en el que dio a conocer que el Municipio de Daule, liderado por Wilson Cañizares, invirtió 4.9 millones de dólares durante los últimos cinco años en urbanizaciones; el alcalde reaccionó.

"Es obligación (a las ciudadelas) de la Alcaldía de Daule servirlas con obras que mejoren la calidad de vida de sus residentes... ellos tienen todo el derecho de ser atendidos con obras, así como los habitantes de la cabecera cantonal y sector rural de Daule, a quienes también estamos sirviendo", argumentó.

En la publicación, el Cabildo no niega la inversión y acotó que el 90 % de los habitantes de la parroquia residen en las urbanizaciones intervenidas y que están en su derecho de recibir obras, debido a que están dentro de su competencia.

También recordó que la responsabilidad en materia de seguridad y salud son del Gobierno Nacional, y que si bien no es parte de sus labores estas dos aristas, ha dotado de equipamiento a la Policía Nacional y ha tomado la iniciativa para construir el centro de salud de salud de la parroquia.

La ciudadanía pide priorizar labores en las vías principales

La queja de la ciudadanía no se centra en si deben trabajar o no dentro de las ciudadelas, sino que deben priorizar labores en las vías principales y el resto de la parroquia, donde hace falta mayor acción frente a los problemas que reclama toda la comunidad.

Pues consideran que el dinero invertido en 14 contratos -de acuerdo a los registros del Servicio de Compras Públicas (Sercop)-, que en su mayoría fueron destinados a construcción, adecuación y mantenimiento de áreas deportivas y parques, pudieron ser enfocados a las necesidades de mayor urgencia.

"Cada etapa tiene su administración y reciben mes a mes alícuotas. No creo que sea una urgencia del Municipio arreglar las canchas y parques, cuando hacen falta luces, más puentes peatonales o terminar las obras que siguen con más de un año de retraso", Fabricio Briones, quien habita en la urbanización Villa Club.

El Cabildo destacó que dentro de sus proyectos también han ejecutado aquellos como la construcción de la UPC de la parroquia, el Cuerpo de Bomberos, el Mercado Municipal, pasos peatonales, bacheo de calles, construcción de viales, colocación de luces, entre otros.

“Dicen que hacen de todo, pero la vía Salitre está oscura, faltan cámaras de vigilancia, no hay veredas ni aquí ni en la León Febres Cordero, no hacen los grandes parques que prometieron o el Malecón, que dijeron que ya iniciarían entre abril y mayo su proceso de contratación. Hasta la fecha no hacen ni un anuncio”, critica Gabriel Solorzano, residente de la urbanización Málaga 2.

Obras que son pagos políticos y que solo las hace en las urbanizaciones en donde sus Pdtes son amigos del Alcalde porque de allí uds pueden ver lo descuidado que está #LaAurora, parques sucios, sin bordillos ni aceras, calles en mal estado, #inseguridad@ContraloriaECU debe de… https://t.co/yQ8mBbsa1Z — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) July 6, 2024

A esto se suma que los habitantes también han reportado el robo y fallo de luminarias en los pasos peatonales, baches en las vías principales de las urbanizaciones, y aseguran que el Cabildo hace caso omiso al problema con las canteras, que siguen destruyendo el área verde de La Aurora y dispersando polvo hacia las viviendas aledañas.

En X, incluso la cuenta de Comunidad La Aurora, pide que la Contraloría General del Estado ejecute algún examen a la administración. "Pueden ver lo descuidado que está La Aurora. parques sucios, sin bordillos ni aceras, calles en mal estado, inseguridad", publicó.

