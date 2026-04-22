ADN y correísmo coinciden en votación y se aprueba ley sobre salud mental de menores

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Asamblea Nacional aprobó la Ley de Salud Mental para niños y adolescentes, con el respaldo de ADN y Revolución Ciudadana.

La norma incluye la psicoeducación como materia obligatoria y surge en medio de cifras alarmantes.

Se incluye la obligación del diseño de un plan nacional de formación continua y articulada para docentes y directivos escolares.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niños, Niñas y Adolescentes. Esta vez, las bancadas mayoritarias del Legislativo, ADN y Revolución Ciudadana, coincidieron en su votación y la normativa se aprobó con 145 votos.

El encargado de presentar el informe para el segundo debate fue el legislador correísta e integrante de la Comisión de la Niñez, Alejandro Vanegas.

Señaló que la ley abordaba un tema de salud desde un ámbito técnico y objetivo. También indicó que la salud mental de los niños y adolescentes se ve afectada por múltiples factores. Resaltó que la atención por temas como ansiedad, depresión e incluso conductas suicidas aumentó desde 2021.

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En el mismo sentido, la oficialista Paola Jaramillo recordó que uno de los puntos centrales tenía que ver con la inclusión de la materia de psicoeducación en la malla curricular. Esto, según Jaramillo, aportaría también al fortalecimiento de las capacidades de los docentes.

La legisladora también habló de algunas cifras preocupantes. Señaló que en 2023, un total de 386 menores de edad se quitaron la vida. “Cuando un niño decide terminar con su vida hemos fallado como Estado”, enfatizó Jaramillo.

El asambleísta del correísmo Alejandro Vanegas fue el responsable de exponer el informe de segundo debate para la ley.Cortesía: Asamblea/ Flickr

¿Qué plantea la Ley?

En el documento aprobado por el Legislativo se establece que la psicoeducación sea una materia obligatoria desde la educación básica hasta el bachillerato. La ley plantea:

"Será responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional garantizar la incorporación de la materia Psicoeducación en la malla curricular escolar, en unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales, para las niñas, niños y adolescentes”.

La normativa establece también que el Ministerio de Educación implemente programas de promoción y prevención en salud mental para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, diseñará un plan nacional de formación continua y articulada para docentes y directivos escolares en temas relacionados con la salud mental.

Además, el Estado, a través del Ministerio de Educación y en coordinación con el Ministerio de Salud y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), implementará estrategias de prevención en salud mental dentro de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales, dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

“Estas estrategias incluirán acciones de tamizaje, detección temprana y monitoreo de problemas de salud mental y factores de riesgo psicosocial”, señala el proyecto.

Una referencia al asambleísta Raúl Chávez

El legislador nacional por la alianza RETO–Revolución Ciudadana (RC), Raúl Chávez, fue el impulsor de la ley que finalmente fue aprobada este 22 de abril de 2026. Sin embargo, desde que le fue dictada prisión preventiva por su vinculación en el caso Goleada, Chávez no ha asistido a la Asamblea.

Por eso, el ponente del proyecto de ley fue Alejandro Vanegas y el hecho no pasó desapercibido para el bloque oficialista. El presidente de la Comisión de Salud, Juan Reyes, dijo: “¿Dónde está el ponente original de este proyecto? Hoy salió en Twitter diciendo que él era el ponente original. Esto es un poquito hacia la ciudadanía como ¿qué onda’”. Con esa frase intentó cuestionar al legislador de la bancada correísta.