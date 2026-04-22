ADN evita una postura sobre restricción al acceso a información en nuevo sistema de Contraloría

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El oficialismo en la Asamblea Nacional prefirió no pronunciarse sobre la decisión de la Contraloría respecto a la restricción en el acceso a la información de funcionarios públicos. El correísmo, por su lado, pedirá la comparecencia del contralor Mauricio Torres en la Comisión de Transparencia.

El ente de control, durante la semana pasada, reabrió su portal web, pero con una novedad: los ciudadanos que buscan revisar el patrimonio, los cargos públicos u otros datos de un funcionario deben ingresar previamente información personal, un requisito que antes no existía para este tipo de consultas.

Pero esa no fue la única novedad. El portal ahora no expone información que antes era pública: no consta el año de la declaración ni datos como la fecha de ingreso o de salida del funcionario en una institución pública.

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Tampoco se detalla el desglose de bienes. Antes, el sistema permitía conocer con precisión el número de terrenos, casas o parqueaderos que poseía un funcionario, así como los años en que fueron adquiridos. Esa información ya no aparece: los datos se muestran de forma general.

¿Cuál es la posición de ADN en la Asamblea?

Un dato relevante es que la Asamblea tiene la capacidad de fiscalizar y una de las entidades sobre las cuales puede ejercer dicha facultad es, precisamente, la Contraloría. De hecho, el contralor general es una de las autoridades que puede ser sometida a juicio político por el Legislativo.

Mauricio Torres es el actual contralor general y en su administración se produjo el cambio en el sistema de consulta de las declaraciones patrimoniales. .Foto: Flickr Asamblea Nacional

Sin embargo, para ADN no hay nada que se pueda hacer. Al menos eso se desprende de la posición de dos de sus asambleístas. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome (ADN), señaló que el cambio en la modalidad de consulta es una pregunta que se debería hacer a la Contraloría.

“Ese es un tema que le corresponde a la Contraloría General del Estado. Creo que es importante que se lo pregunten a la autoridad correspondiente”, dijo Diana Jácome en una rueda de prensa este 22 de abril de 2026.

Sin embargo, fue el legislador Andrés Castillo quien aclaró la posición de ADN respecto al tema. Al ser consultado sobre el mismo asunto, señaló: “¿Yo le puedo preguntar algo sobre cómo maneja usted su medio. ¿Yo tengo soluciones sobre lo que usted maneja?”.

EXPRESO, en medio de una pregunta sobre el tema, recordó que una de las facultades de la Asamblea es precisamente la fiscalización. A esto, Castillo respondió: “Bueno. Lo que el señor contralor general del Estado decida es decisión de él”.

El correísmo pedirá la comparecencia del contralor

El correísta e integrante de la Comisión de Transparencia, Blasco Luna, también se refirió al tema. Dijo que la decisión marca un retroceso. “La información debe ser pública y transparente”, aseguró Luna.

Añadió que el acceso a esa información era importante, entre otras cosas, para saber en qué condiciones llegaba un personero público y en qué condiciones se iba del cargo ejercido.

En ese sentido, Luna aseguró que pedirá que se trate el caso en la comisión de la cual es parte y solicitará, de forma escrita, la comparecencia del contralor Mauricio Torres.