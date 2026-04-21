"Parásito del Estado": La dura acusación de Diana Jácome contra el asambleísta Juan González

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso Diana Jácome (ADN) acusa a Juan González (RC) de cobrar viáticos sin trabajar por su gira en España.

Jácome tilda de "parásito" a González por recibir $1.400 de vivienda en Quito sin residir allí.

Corte Nacional pide a la Asamblea retirar inmunidad a Jácome por denuncia de calumnia de González.

La asambleísta Diana Jácome (ADN) arremetió contra el legislador Juan Andrés González (Revolución Ciudadana), a quien calificó como un "parásito del Estado" por ausentarse de la Asamblea Nacional durante una gira por España. Jácome denunció que, pese a no presentarse a trabajar en las comisiones, González percibiría viáticos de residencia en Quito, mientras ella enfrenta una denuncia penal por calumnia impulsada por el parlamentario correísta ante la Corte Nacional de Justicia.

Acusaciones de falta de gestión y cobro de viáticos en la Asamblea

La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, cuestionó duramente la productividad de su colega de la Revolución Ciudadana. Según la legisladora oficialista, mientras su curul permanece vacía, el Estado ecuatoriano destina más de 1.400 dólares mensuales para su vivienda en la capital, beneficio otorgado a legisladores de provincias.

Jácome enfatizó que su labor se centra en la presentación de proyectos normativos, contrastando esto con lo que denomina "shows políticos" por parte de González. "El señor González sigue de gira por España, no viene a trabajar, su puesto está vacío", sentenció la asambleísta, cuestionando la responsabilidad de quienes lucran del erario público sin legislar.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó la queja de Juan Andrés González contra Diana Jácome.Cortesía: Asamblea Nacional

El origen del conflicto judicial entre Jácome y el correísmo

La disputa escaló luego de que Juan Andrés González presentara una denuncia penal por calumnias contra Jácome. El proceso judicial se fundamenta en declaraciones previas donde la legisladora sugirió a los miembros del correísmo buscar una "habitación de cárcel".

Estado del proceso: El juez Marco Aguirre ha avocado conocimiento de la causa en la Corte Nacional de Justicia .

El juez ha avocado conocimiento de la causa en la . Inmunidad parlamentaria: Para que el proceso avance, la Asamblea debe autorizar el levantamiento de la inmunidad de Diana Jácome.

Para que el proceso avance, la Asamblea debe autorizar el levantamiento de la Votación requerida: Se necesitan 101 votos afirmativos en el Pleno, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

A pesar de que el CAL archivó inicialmente una queja administrativa, la vía penal sigue activa, poniendo a prueba los respaldos políticos dentro del legislativo ecuatoriano.