RC anunciará en mayo su alianza para los comicios seccionales de noviembre

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gabriela Rivadeneira asumió la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana (RC) el 18 de enero de 2026.

Desde el 6 de marzo de 2026, la organización permanece suspendida por nueve meses por disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En 2023, la RC ganó electoralmente la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, entre otras dignidades.

En mayo, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) anunciará con qué organización política participará en los comicios seccionales. Según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), el domingo 29 de noviembre los ecuatorianos volverán a las urnas.

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Definición de alianzas electorales

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, indicó que la organización constará en las papeletas electorales. No obstante, precisó que el 4 de mayo revelarán con qué tiendas políticas competirán, un día después del cierre de inscripciones en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas.

“El 3 de mayo se cierra definitivamente el padrón de organizaciones políticas y el 4 sabremos cuáles participarán en el próximo proceso electoral”, señaló. Agregó que en esa fecha también anunciarán la o las organizaciones políticas con las que concurrirán a los comicios.

Luego de la rueda de prensa, Gabriela Rivadeneira saludó con simpatizantes de su organización política.Flor Layedra Torres

Pacto social y construcción de alianzas

La dirigente explicó que la decisión responde al temor de eventuales suspensiones a las organizaciones aliadas. “Corremos el riesgo de que las suspendan, como ha ocurrido en las últimas semanas con varios partidos políticos”, afirmó.

Rivadeneira sostuvo que actualmente se gestan alianzas desde los territorios. Además, indicó que la RC impulsa un nuevo pacto social y político que agrupe a organizaciones políticas y sociales, aunque dijo que la participación de sectores de derecha se anunciará oportunamente.

Sin embargo, enfatizó que el movimiento tiene como objetivo recuperar el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. Añadió que, posteriormente, anunciarán a los candidatos que postularán para esos cargos.

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Acercamiento a la OEA

Por otro lado, adelantó que la próxima semana representantes de la Revolución Ciudadana se reunirán con la Organización de los Estados Americanos (OEA). En ese encuentro expondrán la situación política del país, la suspensión de la RC y una supuesta “ruptura democrática”, con el objetivo de obtener un pronunciamiento del organismo.

Suspensión del movimiento

La Revolución Ciudadana fue suspendida por nueve meses por disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La medida consta en el auto de admisión de la causa N.º 029-2026-TCE, emitido el 6 de marzo de 2026 por el juez electoral Joaquín Viteri.

El documento establece que la decisión se enmarca en un trámite iniciado tras una comunicación del fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón. Según el expediente, la Fiscalía informó sobre una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos que involucraría al movimiento, sus directivos y otros ciudadanos, en el caso denominado Caja Chica.