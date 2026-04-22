Día del Libro: por qué se celebra el 23 de abril y su importancia

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de abril desde 1995, por iniciativa de la UNESCO.

La fecha conmemora la muerte de autores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega en 1616.

La conmemoración busca fomentar la lectura, promover la cultura y proteger los derechos de autor en todo el mundo.

Hay fechas que no solo marcan el calendario, sino también la memoria cultural del mundo. El 23 de abril es una de ellas. Cada año, esta jornada convoca a lectores, autores y editoriales en torno a un mismo objetivo: poner a los libros en el centro de la conversación.

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El llamado Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor fue establecido oficialmente en 1995 por la UNESCO. Desde entonces, se conmemora en más de un centenar de países con ferias, actividades culturales y campañas que buscan acercar la lectura a la ciudadanía.

¿Por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril?

La elección del 23 de abril responde a un hecho simbólico en la historia de la literatura. En esa fecha, en 1616, fallecieron tres figuras clave: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

Aunque no todos murieron exactamente el mismo día (debido a diferencias entre calendarios de la época), la coincidencia se convirtió en un referente cultural que impulsó la designación de esta jornada.

Más allá de la precisión histórica, el 23 de abril se consolidó como una fecha que representa la influencia de los libros en la humanidad. La decisión de la UNESCO buscó justamente eso: crear un día que reconozca el valor de la literatura y su impacto en la sociedad.

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¿Qué busca el Día Mundial del Libro?

La conmemoración tiene varios objetivos que van más allá de celebrar a los autores. Se trata de una iniciativa global con enfoque educativo y cultural.

Fomentar la lectura en todas las edades: Uno de los principales propósitos es incentivar el hábito de la lectura, especialmente entre niños y jóvenes. En un contexto donde el consumo digital ha transformado la forma de acceder a la información, el libro sigue siendo una herramienta clave de aprendizaje. Promover el acceso a la cultura: El Día del Libro también apunta a facilitar el acceso al conocimiento. A través de campañas, ferias y actividades, se busca reducir las brechas en el acceso a libros y contenidos educativos. Proteger los derechos de autor: Otro eje fundamental es la defensa de la propiedad intelectual. La fecha también reconoce el trabajo de escritores, editores y todos los actores de la industria editorial, promoviendo el respeto por sus derechos.

La vigencia del libro en la era digital

A pesar de los cambios tecnológicos, el libro mantiene su relevancia como medio de transmisión de ideas y conocimiento. El auge de formatos digitales, como ebooks y audiolibros, ha transformado la forma de leer, pero no ha desplazado su importancia.