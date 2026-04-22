Vacaciones en Ecuador 2026: fechas del calendario escolar en la Costa

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

El cronograma escolar 2026-2027 de la región Costa-Galápagos ya marca, con fechas concretas, los periodos de vacaciones y los feriados que tendrán los estudiantes en Ecuador.

Según el calendario oficial, las vacaciones estudiantiles en la Costa se extenderán desde el 26 de diciembre de 2026 hasta el 3 de enero de 2027.

No es un paréntesis cualquiera, puesto que coincide con fin de año, fiestas y Año Nuevo, lo que convierte este receso en uno de los más largos y significativos del ciclo escolar.

¿Qué días incluye el receso?

El periodo de vacaciones comprende nueve días consecutivos:

Del 26 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027

Incluye Navidad, fin de año y Año Nuevo

El regreso a clases está programado para el lunes 4 de enero de 2027, cuando se retoman las actividades académicas.

Feriados durante el año lectivo

Pero el descanso no se concentra solo en diciembre. El calendario también distribuye feriados a lo largo del año escolar, que interrumpen las clases en fechas clave.

Entre los principales feriados establecidos están:

10 de agosto de 2026 – Primer Grito de Independencia

9 de octubre de 2026 – Independencia de Guayaquil

2 de noviembre de 2026 – Día de los Difuntos

3 de noviembre de 2026 – Independencia de Cuenca

25 de diciembre de 2026 – Navidad

8 y 9 de febrero de 2027 – Carnaval

Son pausas que, en la práctica, fragmentan el año lectivo en distintos momentos de descanso.

Cómo se organiza el año escolar

El sistema educativo en la Costa-Galápagos no se mueve de forma continua. Se divide en tres periodos académicos:

Primer periodo

Del 4 de mayo al 7 de agosto de 2026.

Segundo periodo

Del 11 de agosto al 13 de noviembre de 2026.

Tercer periodo

Del 16 de noviembre de 2026 al 24 de febrero de 2027, atravesado por feriados y el receso de fin de año.

Después de clases: cierre del ciclo

El año lectivo no termina de inmediato. Tras el 24 de febrero de 2027, se abre un proceso de recuperación académica y supletorios que se extiende hasta el 11 de marzo de 2027, fecha en la que concluye oficialmente el año escolar.