Plaga de ratas en Guayaquil: esto hace el Municipio tras encontrar 50o madrigueras en el centro

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Municipio detectó más de 500 madrigueras en la Bahía, uno de los sectores más afectados por la proliferación de roedores.



En 2026 se han ejecutado más de 36.000 intervenciones de control, entre desratización y fumigación en distintos puntos de Guayaquil.



Autoridades y ciudadanos coinciden en que la acumulación de basura y factores climáticos favorecen el crecimiento de la población de ratas.

La proliferación de roedores en Guayaquil mantiene encendidas las alertas sanitarias. Según estimaciones municipales, en la ciudad existirían cerca de 50 millones de ratas, una cifra que refleja la magnitud de un problema que, de acuerdo con ciudadanos y comerciantes, se ha intensificado en los últimos meses, especialmente en zonas de alta actividad comercial.

Factores como las lluvias recientes, la acumulación de basura y la disposición inadecuada de desechos han generado condiciones favorables para la reproducción de estos animales. En sectores céntricos, es cada vez más común observar roedores durante las noches, desplazándose entre alcantarillas y cúmulos de basura.

Ante este escenario, el Municipio ha reforzado las acciones de control, con especial énfasis en la Bahía de Guayaquil, uno de los puntos de mayor afluencia de personas. En este sector, tras operativos de inspección, se han detectado más de 500 madrigueras, lo que motivó la intervención directa de brigadas especializadas.

Esto hizo el Municipio ante el hallazgo de madrigueras

La Dirección de Salud e Higiene desplegó una cuadrilla técnica encargada de ejecutar labores de desratización mediante la colocación de productos especializados, diseñados para reducir la población de roedores sin representar riesgos para la ciudadanía. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que prioriza zonas con alta concentración de comerciantes y visitantes.

Desde el Municipio se ha explicado que las condiciones climáticas, como el calor, influyen directamente en el incremento de la población de roedores, al acelerar sus ciclos de reproducción. Además, la finalización de la temporada lluviosa permite intensificar las jornadas de control, ya que durante el invierno la efectividad de ciertos tratamientos se ve limitada.

A las labores de desratización se suman operativos de fumigación, ejecutados principalmente en horarios nocturnos, con el objetivo de controlar tanto roedores como insectos vectores de enfermedades. En lo que va de 2026, se han realizado más de 36.000 intervenciones en distintos puntos de la ciudad, beneficiando a cientos de millas de habitantes.

Los comerciantes del sector reconocen la importancia de estas, aunque advierten que el problema también requiere corresponsabilidad acciones ciudadanas.

Pese a los esfuerzos institucionales, la percepción de la ciudadanía es que la presencia de ratas continúa siendo alta, sobre todo en mercados, zonas comerciales y sectores donde la recolección de basura resulta insuficiente o irregular.