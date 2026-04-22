¿Cómo evitar que las ratas entren a tu casa? Consejos de expertos

Publicado por María Verónica Vernaza Guerrero Creado: Actualizado:

No hay nada como la paz de estar en casa mientras afuera cae un fuerte aguacero. Ese sonido del agua contra el tejado nos invita a descansar, pero esa misma lluvia es la que empuja a ciertos vecinos no deseados a buscar refugio dentro de nuestras cuatro paredes.

Es totalmente comprensible sentir esa mezcla de susto e incomodidad al escuchar un ruido extraño en el falso techo o descubrir una caja de cereal roída. Estos animales son expertos en encontrar la calidez que construimos con tanto esfuerzo, buscando sobrevivir a la intemperie.

Para actuar a tiempo, es vital reconocer las señales. Expertos de la empresa de sanidad ambiental Faycanes -con sede en Canarias, España- explican que existen rastros claros de que un roedor se ha mudado con nosotros.

Según sus guías, "las heces pequeñas y oscuras, con extremos puntiagudos, suelen concentrarse detrás de electrodomésticos y dentro de armarios". Además, si notas marcas de sebo o manchas de grasa en las esquinas, es probable que hayan establecido una ruta de tránsito constante.

La clave para recuperar la tranquilidad es la ‘exclusión’. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental -con sede en Madrid, España- sostiene que "un enfoque preventivo y proactivo mediante un mejor diseño y construcción de nuestras viviendas es sin duda la línea de acción más sostenible".

Pasos esenciales para blindar tu casa hoy mismo

Sella cada entrada: Cualquier abertura mayor a 0,5 cm en puertas, paredes o cimientos debe cubrirse con materiales resistentes como cemento o mallas metálicas. Vigila las tuberías: Las redes de saneamiento defectuosas son ‘autopistas’ para ellos; coloca rejillas metálicas con una trama muy fina que impida el paso sin obstruir el agua. Atención a las rejillas de ventilación: Protégelas con mallas de acero inoxidable, ya que el plástico no resiste sus potentes dientes incisivos. Elimina la ‘tríada de supervivencia’: Los roedores necesitan alimento, agua y refugio. Mantén maderas o escombros lejos de la fachada y evita fugas de agua constantes.

Si ya encontraste rastros, la limpieza debe ser cuidadosa. El Departamento de Salud de Washington (Estados Unidos) advierte que nunca debemos barrer o aspirar excrementos en seco para evitar respirar partículas nocivas.

Su recomendación técnica es clara: Rocíe la zona afectada hasta que esté bien húmeda y deje en remojo de 5 a 10 minutos" con una solución de lejía antes de recoger los restos con trapos desechables y guantes.

El mito de los ultrasonidos y el alivio natura

A veces buscamos soluciones rápidas, pero estudios citados por la empresa Anticimex (España) demuestran que los dispositivos de ultrasonido son poco efectivos porque los roedores se acostumbran rápido al ruido.

Como alternativa humana y natural, el aroma a menta o eucalipto puede actuar como un repelente suave y dejar un olor delicioso en el hogar. Al final, mantener nuestra casa segura es un acto de cuidado para nuestra familia y nuestra paz mental.