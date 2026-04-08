Nueva carrera espacial: la misión Artemis II y el plan alcanzar las estrellas

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Siempre he escuchado a mi papá contar con ilusión cómo vivió el alunizaje del Apolo 11 en la luna. Ese hecho fue uno de los hitos más importantes de la humanidad. Ya no solo habíamos salido de nuestro planeta, ya no solo habíamos rodeado la luna y llegado lejos en un espacio tan infinito como desconocido; ahora habíamos tocado la superficie de otro objeto interestelar. Poco importaba que este logro se haya conseguido en el marco de una loca carrera tecnológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, los logros quedaron allí para toda la humanidad. Ahora, con el programa Artemis, las estrellas vuelven a estar en el horizonte, y yo estoy entusiasmado con ello.

“Llegaremos a la Luna y lograremos otros objetivos espaciales no porque son fáciles sino porque son difíciles”, fueron las famosas palabras del presidente estadounidense Kennedy, que dieron el pistoletazo de salida a la carrera espacial, la cual durante mucho tiempo lideraron la Unión Soviética y sus cosmonautas. Pero de esa carrera de quién llegaba primero a la luna salieron miles de descubrimientos científicos sobre el espacio, tan infinito como desconocido.

Hoy hay una nueva carrera espacial, ahora entre China y Estados Unidos, para regresar a la luna y poner una base lunar desde la cual plantear nuevas misiones, adentrando a la humanidad más allá de nuestro satélite.

Si bien hay un trasfondo político en la financiación, la comunidad científica se regocija ya que es una gran oportunidad para poder investigar más los misterios del universo.

El logro de llegar a la luna por el Apolo 11 fue un hito que unió a la humanidad. Hasta los soviéticos, a pesar de perder la carrera espacial, estaban impresionados con la hazaña, aunque obviamente no lo dijeran en alto (lo sabemos por la desclasificación de archivos de la KGB, y eso que no estaban tan cerca de alunizar como se pensaba).

El espacio puede ser la vía para la unidad global

En el mundo enfrentado que vivimos necesitamos más cosas que nos unan. La exploración espacial es una de esas cosas que nos demuestran el punto azul ínfimo que somos comparados con el vasto espacio sideral. Es una de esas cosas que te hace poner en perspectiva de que estamos flotando en la nada. La lenta conquista de esa nada conlleva mucho trabajo conjunto de muchas agencias espaciales y satélites de distintos países. Es una de las cosas que nos une, y necesitamos cosas que nos unan ahora más que nunca.

Ante las crecientes tensiones en Medio Oriente y en Europa del Este, la vuelta a la luna de estos cuatro astronautas es una pequeña curita en una herida abierta que necesita puntos y cirugía.

Todos los humanos somos distintos, únicos y tenemos miles de diferencias, o como diría un amigo: “cada uno es de su padre y de su madre”. Esas diferencias, en lugar de celebrarlas, las usamos para distanciarnos, sobre todo y cada vez más las religiosas. Ver la tierra desde lejos, un punto azul muy vulnerable debería de hacernos recapacitar. No lo van a hacer a los líderes actuales, pero la idea de una nueva era espacial me da ilusión de que la próxima generación entienda que solo con unidad podemos conquistar el espacio.