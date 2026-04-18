La muerte de James Bond: cuando la cultura confunde evolucionar con borrar el pasado

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La muerte de James Bond no fue solo un giro narrativo: fue un síntoma cultural. Bond representaba continuidad, una identidad construida a lo largo de décadas. Al romper con eso, no solo se transformó un personaje, se evidenció una forma de pensar: la idea de que avanzar implica borrar y empezar de nuevo. Ese impulso de reiniciarlo todo es más peligroso de lo que parece. No es lo mismo evolucionar que reiniciar. Evolucionar suma capas; reiniciar elimina historia. Y cuando se elimina la historia, se pierde la estructura que sostiene lo que viene después.

Cuestionar: ¿construir o vaciar?

Hoy se ha vuelto común cuestionarlo todo. Pero hay una diferencia clave entre cuestionar para construir y cuestionar para eliminar. Lo primero fortalece, lo segundo vacía. Cuando cada nueva generación decide desconectarse de lo anterior, no gana libertad: pierde profundidad, contexto y dirección. La historia, aunque inquiete a muchos, no es un peso muerto. Es un cimiento. Es lo que permite que las ideas, las instituciones y las obras tengan sentido más allá del momento inmediato. Sin esa base, todo se vuelve efímero, reemplazable, superficial. La Real Academia Española, por ejemplo, refleja ese mismo dilema: cuando se debilitan las referencias comunes, también se debilita nuestra capacidad de construir pensamiento compartido. No se trata de rechazar el cambio, sino de entender cómo ocurre. Avanzar no debería significar destruir lo anterior, sino apoyarse en ello para ir más lejos. Porque sin permanencia no hay legado. Y sin legado, no hay futuro.

Paula Pettinelli