Aprender a reconciliarnos en un mundo globalizado
La paz colectiva nace de la autenticidad y el amor propio, sustituyendo la prepotencia por el respeto al derecho y la armonía desde el núcleo familiar
La cruel realidad de un orbe globalizado, nos llama a repensar situaciones, conciliando actitudes.
Desde luego, debemos cesar en los enfrentamientos, antes que la derrota de la humanidad sea real, con la consabida sed de quietud que tenemos, poniendo fin a la prepotencia, a la exhibición de la fuerza y al desinterés por el derecho.
Buenavida
Bienestar laboral: el ejercicio no basta para mejorar el rendimiento en la oficina
Nadia Larco Bravo
Por desgracia, en demasiadas ocasiones, las batallas comienzan en nuestro propio círculo familiar.
Sin duda, uno ha de aprender ya no solo a reprenderse, también a ser indulgente consigo mismo, porque nos conviene la relajación antes que el rigor de su aplicación en las cosas que debemos hacer. No hay mejor virtud, que aprender a interrogarnos a nosotros mismos, para poder amarnos y poder amar a los demás.
En efecto, la vida no es fácil para nadie. Uno tiene que ser muy auténtico para darse cuenta de esto.
Víctor Corcoba