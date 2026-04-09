Cubiertas solares en escuelas, hospitales y comercios: una solución energética para Ecuador

Cubiertas solares instaladas en un centro educativo permiten generar energía limpia y, al mismo tiempo, proteger a los estudiantes del sol durante las actividades escolares.Imagen generada con IA

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Acorde a la carta de lectores de EXPRESO del 12 de febrero de 2026, redactada por el Sr. Patricio Reyes Tipán sobre las cubiertas en colegios y escuelas para prevenir la insolación en los estudiantes, expreso que, además de esta necesidad, las alcaldías, junto con el sector público y privado, planteen la implantación de cubiertas solares en escuelas y colegios fiscales y particulares, incluyendo hospitales, centros comerciales, hospicios, gasolineras y demás edificaciones públicas.

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Siguiendo el ejemplo de almacenes TIA en junio de 2023, con la inauguración de su planta fotovoltaica en el Centro Regional de Distribución en Calacalí – Quito, se demuestra que es posible avanzar hacia la electrificación social sostenible, generando 1.687 MWh por año mediante 5.000 m² de paneles solares en la cubierta logística, reemplazando el consumo eléctrico total de sus operaciones.

Otro ejemplo del sector público/privado es el Proyecto KIA Parks, en alianza estratégica entre los Municipios de Manta, Cuenca y KIA Ecuador, bajo el lema ‘Adopta un parque’, que permitió la instalación de pérgolas solares y puntos de carga para vehículos eléctricos en parques, ejecutado también en 2023.

Alianzas para una electrificación social sostenible

Estas estrategias político-jurisdiccionales entre alcaldías, gobierno y empresas fomentan una nueva visión constructiva, embelleciendo cubiertas de edificaciones comerciales y públicas, promoviendo energías renovables, generación de empleo y una electrificación social eficaz; contribuyendo a un Ecuador sostenible y próspero.

Innovación y capacitación para la movilidad eléctrica

Sugiero al Gerente General Regional de KIA Ecuador socializar la transformación de automotores retenidos en patios de tránsito a vehículos eléctricos ensamblados en el país, capacitando a obreros y técnicos.

Alianzas entre alcaldías, prefecturas y gobernaciones pueden mejorar, generar y distribuir electricidad mediante energía solar fotovoltaica, superando décadas de deficiencias en las empresas eléctricas ecuatorianas y eliminando malestar ciudadano e ineficiencia institucional.

Es justo y democrático para el beneficio de la juventud y del desarrollo de los pueblos.

Alfredo González V.