Crisis eléctrica Ecuador: ¿Qué otras opciones para conseguir energía hay más allá de la lluvia?

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Ecuador depende en cerca del 70 % de la generación hidroeléctrica, por lo que la falta de lluvias mantiene el riesgo de apagones y evidencia la necesidad urgente de diversificar la matriz energética.

Sistemas como paneles solares con baterías, UPS y generación distribuida surgen como alternativas inmediatas y estructurales para reducir el impacto de los cortes de energía en hogares y empresas.

Ecuador espera que en la primera quincena de abril de 2026 lleguen lluvias intensas que permitan reducir el riesgo de apagones; sin embargo, la falta de precipitaciones ya ha provocado cortes de energía en barrios de Quito y Guayaquil, generando preocupación ciudadana ante un posible agravamiento del estiaje y una nueva crisis eléctrica si el clima no mejora en las próximas semanas.

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Mientras el país mantiene la mirada en el clima, expertos advierten que depender únicamente de las lluvias ya no es sostenible. Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, señaló a Diario EXPRESO que Ecuador debe dejar atrás la idea de una única solución energética y avanzar hacia un modelo diversificado.

Actualmente, cerca del 70 % de la matriz eléctrica depende de la hidrología, lo que vuelve vulnerable al sistema frente a sequías. Frente a este escenario, existen múltiples alternativas viables como la energía solar, tanto a gran escala como distribuida, la eólica, biomasa, biogás, pequeña hidroeléctrica, geotermia y generación térmica eficiente, especialmente a gas natural, además del respaldo de centrales térmicas existentes.

La crisis energética demanda agilidad

“El problema no es la falta de opciones, sino la velocidad con la que se han incorporado estas soluciones”, enfatizó Rosero, al advertir que el país no ha avanzado al ritmo que exige la demanda energética.

En este contexto, la regulación 005-24 representa un avance clave, ya que por primera vez establece un marco más claro para la generación distribuida orientada al autoabastecimiento. Esta normativa permite que hogares, empresas, industrias e incluso grupos de consumidores generen su propia energía mediante fuentes renovables, incorporando incluso sistemas de almacenamiento.

Además, habilita modalidades de autoabastecimiento: las individuales, colectivas y remotas que abren oportunidades para sectores productivos y parques industriales. No obstante, su alcance es limitado: no permite comercializar energía, sino únicamente compensar el consumo mediante esquemas de balance neto.

Para los expertos, la solución estructural pasa por combinar generación distribuida, eficiencia energética e inversión privada. “La seguridad energética no puede seguir dependiendo de si llueve o no llueve”, advierten desde el gremio.

Las medidas inmediatas para el hogar

Desde el ámbito práctico, Rodrigo Viteri, gerente comercial de Kubiec, explicó que los hogares y empresas pueden adoptar medidas inmediatas para mitigar los efectos de los cortes. Entre las opciones más accesibles están los equipos de respaldo como baterías portátiles o sistemas UPS, que permiten mantener operativos dispositivos esenciales como routers, computadoras y luminarias.

También existen soluciones de mayor capacidad, como bancos de baterías, que se cargan cuando regresa la energía eléctrica y ofrecen autonomía durante los apagones.

A mediano y largo plazo, la alternativa más eficiente son los sistemas fotovoltaicos con almacenamiento. Estos permiten generar energía durante el día mediante paneles solares y utilizarla posteriormente, priorizando cargas críticas como refrigeradoras, iluminación, internet o electrodomésticos básicos.

En escenarios más avanzados, incluso se pueden implementar microredes que combinan generación propia, almacenamiento y conexión con la red eléctrica. En estos casos, los excedentes de energía pueden ser enviados a la red, generando créditos en la planilla eléctrica bajo esquemas de compensación.

Sin embargo, Viteri advierte que la alta demanda de estos sistemas en contextos de crisis puede generar retrasos en instalaciones o escasez de equipos, por lo que recomienda anticiparse.

Ecuador tiene alternativas para evitar una crisis energética recurrente, pero el desafío radica en tomar decisiones firmes, acelerar inversiones y apostar por un modelo menos dependiente del clima. Más allá del debate técnico, se trata de un tema clave para la competitividad, la productividad y la calidad de vida de los ciudadanos.