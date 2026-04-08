Cali apuesta al sol: Paneles solares benefician a más de 2.000 familias vulnerables

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LO QUE DEBES SABER Equidad Energética: La factura de luz representa una barrera de ingresos; los paneles eliminan ese gasto esencial.

La factura de luz representa una barrera de ingresos; los paneles eliminan ese gasto esencial. Resiliencia Social : Víctimas del conflicto lideran el cambio operando comedores comunitarios con energía autosustentable.

: Víctimas del conflicto lideran el cambio operando comedores comunitarios con energía autosustentable. Monitoreo Digital: La tecnología E-Solar permite a los usuarios gestionar su producción, fomentando una cultura de eficiencia.

Los paneles solares le están cambiando la vida a más de 2.000 habitantes de la ciudad colombiana de Cali (suroeste), muchos de ellos víctimas del conflicto armado que están reconstruyendo su vida tras haberlo perdido todo.

En el comedor comunitario de la Fundación El Buen Samaritano, en el barrio Llano Verde, el día comienza antes de que el sol esté en lo más alto.

Andrea Mina y su mamá, Ana Cecilia Camilo, se levantan a las 4:00 hora local a organizar ollas y preparar los alimentos para 120 personas de escasos recursos que encuentran en su casa un plato de comida caliente, producida con energía solar.

Desde hace varios meses su casa hace parte del programa 'Hogares Energéticamente Sostenibles', una iniciativa impulsada por las Empresas Públicas Municipales de Cali (Emcali), con el apoyo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).

"Son dos paneles solares que están en el techo y que se han convertido en una ayuda muy grande para nosotros, pues podemos conectar la nevera, la licuadora y en las tardes los bombillos de la sala", explicó Andrea Mina a EFE.

El proyecto hoy beneficia a cerca de 2.000 viviendas de Cali, muchas de ellas con comedores comunitarios como el de Andrea, liderados por mujeres víctimas del conflicto armado que encontraron en esta labor una forma de reconstruir su vida y la de quienes la rodean.

Fotografía del 18 de marzo de 2026 que muestra a una mujer cocinando en una vivienda con energía producida por paneles solares en Cali (Colombia).EFE

Transformar vidas

El gerente general de Emcali, Roger Mina, señaló que la compañía cuenta con un grupo de ingenieros que desarrolló E-Solar, una aplicación digital que permite medir en tiempo real cuánta energía se produce en cada vivienda y cómo se inyecta a la red eléctrica.

"Cali es una ciudad de contrastes profundos donde la pobreza energética marca destinos en las familias. Hoy no podemos hablar de equidad mientras buena parte del ingreso de los hogares (...) se debe destinar al pago de facturas, por eso los paneles solares están transformando vidas", indicó el gerente a EFE.

Los paneles permiten que el costo de la factura se reduzca hasta en un 100 % y el restante de la energía solar producida se inyecte directamente a la red de la ciudad.

Paneles solares en los techos de viviendas de un barrio al oriente de Cali.EFE

"El sol es una gran riqueza para nuestra región, por eso le apostamos a proyectos como Planta Solar Aguablanca, la primera planta de generación distribuida de la empresa que ya está en funcionamiento, y la construcción del Parque Solar Mulaló que generará energía para más de 50.000 hogares", apuntó el directivo.

Los paneles en el oriente de Cali también ayudan a evitar la emisión de más de 700 toneladas de dióxido de carbono al año, según Emcali.

"Esto es una bendición, a nosotros las ayudas nos llegan como del cielo y vemos que eso es más que real con nuestra energía limpia, la que viene del sol. Ahora, además de cocinar, también le apostamos a emprendimientos, hay que aprovechar la energía que ya tenemos”, concluyó Andrea Mina.