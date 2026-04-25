CNE destinará millones a publicidad electoral y surgen cuestionamientos

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Se van a celebrar nuevas elecciones en el país en noviembre de este año, para elegir alcaldes, concejales, prefecturas, consejeros y otros. El país seguirá destinando dinero a estos personajes, porque en la última consulta popular y referéndum así lo dispuso la ciudadanía que votó por el NO.

¿Cuánto dinero se destina a publicidad electoral?

Veo con escepticismo que el organismo responsable, el pleno del CNE, ha dispuesto entregar 13,5 millones de dólares para financiar publicidad en prensa, radio, televisión, vallas y plataformas digitales que contraten los candidatos durante la campaña. ¡Cuánto dinero desperdiciado, una vez más, sin beneficio alguno! ¡Cuántos hospitales requieren esos recursos para atender necesidades prioritarias y comprar medicamentos para enfermos con enfermedades catastróficas!

¿Qué han hecho los alcaldes de Guayaquil y Durán, como ejemplos de lo que no se debe hacer? ¿Fueron elegidos para qué? El primero está preso por corrupción; el otro dirige a control remoto el cantón que lo eligió. Ambas ciudades se debaten entre el abandono de sus autoridades: no planifican lo que puede ocurrir en los inviernos.

Gestión local bajo la lupa: críticas ciudadanas

De doce meses tienen nueve para planificar y no lo hacen. La gente se queja, con razón, de la suciedad, la delincuencia, sicariatos, tráfico de drogas y extorsiones; pero la palabra clave es planificación, y no la aplican. Ojalá que en las próximas elecciones la ciudadanía los castigue con su voto.

Roberto Flores