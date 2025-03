Zoé Saldaña: El poder y la magia que le dio su Óscar

Sus 46 años están perfectamente llevados. Su figura es la imagen de una mujer de 30. La piel, morena, es impecable. Sus ojos cafés llaman la atención porque son penetrantes. No es alta, quizás 1.69. Es muy delgada y sabe llevar la creación que Yves Saint Laurent le ha impuesto. El color borgoña del traje es poco usual y asombra el collar de diamantes y gran esmeralda Cartier que adorna su cuello.

Al escuchar su nombre, Zoé Saldaña se conmueve y, al recibir la estatuilla que la acredita como la mejor actriz de reparto por Buscando a Emilia Pérez, no puede retener sus lágrimas. El público, que la aplaude de pie, se conmueve y ella, triunfadora, solo atina a buscar a su madre. Ella forma parte de la audiencia y no le es fácil encontrarla. Armándose de valor, emite su discurso de agradecimiento, el cual dejo con ustedes:

“Mi madre está aquí, toda mi familia, y estoy abrumada por este honor. Gracias a la Academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita” (nombre del personaje que interpreta y la lleva al Óscar). “Y hablando de mujeres poderosas, gracias a mis compañeras nominadas. Gracias por el amor y la comunidad que me ofrecieron. Es un verdadero regalo y lo devolveré. Muchas gracias, Jacques Audiard” (director de la película). “Serás para siempre un personaje muy querido en mi vida. Gracias por interesarte, gracias por ser tan curioso sobre estas mujeres que forjaste para narrar esta historia. A mi elenco, a mi equipo de Emilia Pérez, con ustedes comparto este galardón. También a Netflix, Ted, Lisa, Bella y, ¿por qué no?, a Lead Company, su guía y gracias por el apoyo brindado a mi equipo. Gracias por responder a mis correos electrónicos sin importarles las altas horas de la noche.

A mi madre, a mi padre, a mis hermanas Mariel y Cisely: todo lo valiente, extraordinario y bueno que he hecho en mi vida es gracias a ustedes. Muchas gracias a mi esposo” (el italiano Marco Perego) “por ese hermoso pelo. Tú eres el mayor honor de mi vida, solo por el hecho de ser tu compañera. Tú colgaste la luna y nuestros hermosos y perfectos hijos, Cy, Bowie” (gemelos)...“Y Zen, ellos colman nuestros cielos, cada noche, con estrellas.

Mi abuela vino a este país en 1961. Soy la orgullosa hija de padres inmigrantes con sueños, dignidad y manos trabajadoras, y soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar el premio de la Academia, y sé que no seré la última. Espero que el hecho de que esté recibiendo un galardón por un papel en el que no pude cantar ni hablar en español sea una queja. Si aquí estuviera mi abuela, estaría muy contenta y ¡esto es para mi abuela… Argentina Cesse!”.

Dicho esto, se dirige a bastidores donde la esperamos todos los integrantes de la prensa...

En la sala de prensa

La sala de prensa es un avispero. El triunfo de la actriz, sus lágrimas, las de su esposo, las de cierta parte del público han generado euforia sentimental. Algunos piensan que ese Óscar abrirá las puertas a Emilia Pérez. Esta idea se desvanecerá en pocas horas en el transcurso de la gala. La voz del maestro de ceremonia tiene aires de orgullo al decir:

“Por favor, demos la bienvenida a la mejor actriz de reparto… Zoé Saldaña por Buscando a Emilia Pérez”.

Todos nos ponemos de pie y se la recibe con nutridas palmas. Las lágrimas están ausentes y la gran sonrisa que ostenta deja ver la perfección de su dentadura, que brilla tras sus bien formados y sensuales labios. La majestuosa esmeralda y los diamantes de su collar titilan como luciérnagas. Las señoras murmuran sobre la joya. Los demás hemos levantado nuestros números esperando ser seleccionados. Una periodista mexicana lanza la primera pregunta:

“Debo manifestar que se han dicho muchas cosas acerca de su largometraje, sobre las personas trans, empoderaron a la mujer, pero nada se ha dicho sobre México, que es el corazón de todo esto. ¿Qué diría usted acerca de lo expuesto? Yo considero que la temática es el corazón del filme, pero también adquiere notoriedad porque se ha mancillado al país”, dice la reportera de Sensacine.

Zoé pone la estatuilla a sostener su rostro, cavila. Mira a la prensa y exclama:

“Antes que nada, informo que estoy preocupada por usted y tantos otros mexicanos que se sienten ofendidos. A todos les digo que jamás fue nuestra intención. Hablamos y venimos de un lugar y me mantengo en ello, por lo tanto… no comparto su opinión. Para mí, el corazón de esta película no es México, no estábamos haciendo una película acerca de un país, sino acerca de cuatro mujeres, y esas mujeres bien podrían ser rusas, dominicanas, negras de Detroit, de Israel, de Gaza, pues son universales, son mujeres que luchan todos los días tratando de sobrevivir bajo sistemas opresivos, tratando de encontrar voces más auténticas. De manera que mantengo mi altivez porque siempre estaré dispuesta a conversar con todos mis hermanos mexicanos y lo haré con amor y respeto”.

Bajo mi número, he resuelto no lanzar una pregunta. La respuesta de Zoé Saldaña está llena de inteligencia, sentido común, lógica y didáctica. Escucharla es, prácticamente, magia, esa magia que solo se encuentra cuando se tiene la satisfacción de vivirla. La actriz, modelo y danzarina ha dejado encendida esa hoguera llamada Arte Cinematográfico. La veo irse, tiene el caminar de una reina.

Para entender a Zoé

- Tenía 17 años cuando empezó en el mundo de la actuación. Su primera oportunidad ocurrió en 1998 cuando fue invitada a tener un pequeño papel televisivo en La Ley y el Orden.

- Con la llegada del nuevo milenio llega su oportunidad en la gran pantalla. Fue en el 2000 que aparece en El ritmo del éxito. En el 2002 comparte el protagónico con Britney Spears en Crossroads.

- Ha sido parte de grandes sagas cinematográficas como Piratas del Caribe, Startrek, Guardianes de la Galaxia y Avatar.

- Fue el 3 de mayo de 2018, cuando Zoé recibió una estrella en 6920 Hollywood Boulevard en la sección Motion Pictures del Paseo de la Fama de Hollywood.

