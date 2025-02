Karla Sofía Gascón no habló con la prensa en los Premios César 2025

La actriz española Karla Sofía Gascón hizo su regreso a las alfombras rojas en la 50ª edición de los Premios César en París, pero lo hizo en solitario y sin dar declaraciones. Nominada a mejor actriz por Emilia Pérez, Gascón llegó al Teatro Olympia con un elegante vestido negro y un gesto serio. Ante los llamados de los periodistas, respondió con un beso al aire antes de seguir su camino.

El director Jacques Audiard, quien llegó minutos antes, fue consultado sobre el reencuentro con la protagonista de su filme. "Sí, claro que sí", respondió escuetamente, añadiendo que "el cine siempre genera debate porque está vivo" y que Emilia Pérez sigue con opciones en la carrera al Óscar, cuya gala se celebrará este domingo en Los Ángeles.

La actriz Karla Sofia Gascon en los Premios César. CHRISTOPHE PETIT TESSON

Sobre la polémica en torno al idioma del filme, rodado en español, Audiard defendió la relevancia histórica del castellano, mencionando a la compañía La Nueve y al poeta Rafael Alberti.

Tampoco tuvo acercamiento con su compañera de reparto, la actriz Zoe Saldaña. Zoe también desfiló en el gran premio del cine francés.

Regreso tras la controversia

Esta aparición marca la primera vez que Gascón asiste a un evento público tras la controversia generada por la difusión de antiguos mensajes en redes sociales. Aunque se disculpó, el equipo de la película tomó distancia, y la actriz decidió apartarse de la primera línea mediática para no afectar la imagen del filme.

En las últimas semanas, se especuló sobre su presencia en los César y los Óscar, y aunque ni ella ni el equipo confirmaron su asistencia, su llegada a París despejó las dudas. "No estoy segura de cómo me siento, pero agradezco estar de vuelta", declaró recientemente a The Hollywood Reporter.

Zoe Saldana y su esposo Marco Perego. MOHAMMED BADRA

La competencia en los César 2025

Gascón compitió por el premio a mejor actriz con Zoe Saldaña (Emilia Pérez), Adèle Exarchopoulos (L'amour ouf), Hafsia Herzi (Borgo) y Hélène Vincent (Quand vient l'automne).

En la categoría de mejor película, El conde de Montecristo lidera con 14 nominaciones, seguida de Emilia Pérez con 12, además de En fanfare, Misericorde y L'histoire de Souleymane.

