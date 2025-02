Premios Óscar 2025: Los directores que compiten por la estatuilla

En 1968, Andrew Sarris (1928-2012), uno de los más prominentes críticos estadounidenses, vio publicado su libro Cine norteamericano, directores y direcciones. 1929-1968. En este, elaboró una lista de directores cinematográficos y los ubicó en diversas categorías. Según sus talentos, ingresaban al Olimpo de los directores, a Casi el paraíso, a Esotérico expresivo, etcétera.

Así, en este 2025, se sigue considerando este libro como el mejor texto de consulta para quienes aman el Séptimo Arte. Ahora habría que elaborar un segundo tomo para incluir a los directores sobre los cuales ustedes van a leer.

Aquí tienen a los cinco nominados. Conózcalos.

Anora: El sexual cuento de hadas de Sean Baker Leer más

CORALIE FARGEAT (LA SUSTANCIA)

Directora, guionista, coproductora y editora nacida en París, Francia, llega al Óscar con un filme que es un comentario mordaz sobre la discriminación que sufre la mujer por el simple hecho de envejecer, especialmente en la industria cinematográfica. En La sustancia, esto queda expuesto, pero con una buena dosis de humor negro y secuencias impactantes.

Entrevistada en Cannes, dijo: “También estoy afectada por El retrato de Dorian Gray, una historia del pasado que habla de la condición humana”. Agregó: “En mis películas, amo forjar secuencias que muestren una especie de terror corporal y que, a la vez, sean un impacto visual. Quizá por ello soy fanática de Rambo (1982)”.Sus frases muestran inteligencia, cordura y un gran conocimiento del cine. Ahora es la única mujer nominada, y salta la duda… ¿Ganará? En estos momentos, me atrevo a decir que no, pero todo puede cambiar en los días previos al 2 de marzo.

SEAN BAKER (ANORA )

Es el más original de este grupo. Ha filmado ocho películas que le han reportado 269 postulaciones a diversos premios y obtenido 81 galardones. Le falta uno: el Óscar. Cuenta que, a los 6 años, su madre lo hizo ver algunas escenas de Frankenstein (1931), de James Whale, y al ver los molinos de viento, resolvió que sería director de cine. Lo logró en el año 2000 con Palabra de cuatro letras. Uno de sus atributos es que, en ocasiones, rueda un filme con su iPhone. No le gustan los filmes de época; enfoca sus capacidades de guionista, editor y director hacia grupos marginados. Su esposa, Samantha Quan, es usualmente su productora. Al ganar la Palma de Oro en Cannes, se convirtió en el primer estadounidense en obtenerla desde 2011. En una entrevista, declaró: “Estoy contra la discriminación de las trabajadoras sexuales, el cuerpo es de ellas y pueden hacer con él lo que quieran”. La juventud de los nuevos miembros de la Academia podría favorecer a Baker en la votación.

AMES MANGOLD (UN COMPLETO DESCONOCIDO)

A sus 61 años, este neoyorquino ha guiado a dos actrices a ganar el Óscar: Angelina Jolie por Inocencia interrumpida (1999) y Reese Witherspoon por Johnny & June: Pasión y locura (2005). Ahora está Chalamet.

Feminista en todo el sentido de la palabra, se queja de la ausencia de mujeres directoras y sugiere que es hora de escribir leyendas que atañan al mal llamado “sexo débil”. Afirma que hoy se hacen películas para un público de 14 años que quiere ver cintas para espectadores de 25. Asegura que la música moderna se ha vuelto más narcisista y egoísta, que en los años 60 el cine exploraba un mundo diferente y más sencillo, que la música trataba los misterios del orbe y que su filme es un estudio sobre la soledad del genio y las dificultades que crea la fama.

Sostiene que Bob Dylan es un gran artista, pero tal vez no tan bueno para la gloria. En sus películas, gusta de jugar con la cronología y los eventos históricos. Una de sus características es que los créditos de quienes intervinieron en el rodaje se anuncian al principio de la película, no al final. “Esa acción”, comenta, “sirve para demostrar que no han sabido poner la palabra FIN”. Es un buen rival y su contrincante directo es Corbet.

BRADY CORBET (EL BRUTALISTA)

Actor juvenil devenido en director de tan solo tres películas, incluyendo la hoy postulada. Nacido en Scottsdale (Arizona), ya tiene 36 años, tendencia a engordar y a esconder su altura (1.75 m).

Sus películas reflejan amor hacia el pasado y las realiza de manera bastante clásica, hasta que, poco a poco, llegan a ser progresistas y modernas. En este caso, El brutalista transcurre dentro de un prólogo emocional y luego se encamina hacia una visión desgarradora del llamado “sueño americano”.

Escribe sus guiones siempre en compañía de su cónyuge, la noruega Mona Fastvold. El filme ha tenido tropiezos con la censura por su fuerte contenido sexual, desnudez gráfica, violación, uso de drogas y malas palabras por doquier. Corbet define su largometraje con la siguiente expresión: “Es un camino que va de la oscuridad hacia la luz”.

Filmada con el sistema VistaVision, que no se usaba desde 1961, cuando Marlon Brando fotografió El rostro impenetrable, la cinta tiene la particularidad de proyectar una imagen nítida y correr horizontalmente. En este momento, es el más fuerte contendor y podría llevarse el Óscar.

Óscar 2025: ¿Por qué Karla Sofía Gascón no sale en la foto oficial? Leer más

JACQUES AUDIARD (EN BUSCA DE EMILIA PÉREZ)

Este superlativo director francés de 72 años, calvo y de 1.72 m de estatura, anhela ganar con la cinta En busca de Emilia Pérez, la más controversial del año. Tiene 13 nominaciones, aunque la prensa y la misma Academia parecen ahora contritas por haberla ensalzado tanto.

El cine de Audiard es muy austero, bastante realista, oscuro, “pegado a la tierra, lugar donde abundan los ambientes marginales y sórdidos”, informa la prensa gala. Se sabe que el guion está basado en algunas páginas de la novela Escuchen, escrita por Boris Razon. México, al programarla, gritó: “La comunidad latina, especialmente la nuestra, ha expresado su descontento sobre el estereotipo fílmico y cómo muestra al país y su gente, por romantizar los cárteles de la droga”.

Con tanto barullo, el largometraje ha sufrido un descenso, y la campaña para borrarlo del mapa está en pie, todo por las malhadadas opiniones vertidas por la señora trans y el mismo Audiard, amén del poco manejo del idioma español por parte de Zoe Saldaña. El triunfo parece esfumarse. Existe la posibilidad de que en la categoría de películas internacionales logre enderezar su destino.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!