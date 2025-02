¿Por qué James Marsden quiere interpretar a Frank Sinatra en su biografía?

El actor James Marsden tiene un nuevo sueño en mente: interpretar a Frank Sinatra en un biopic (película biográfica). A pesar de su variada trayectoria en el cine y la televisión, el actor de 51 años le confiesa a The New York post que nunca ha tenido la oportunidad de dar vida a una figura histórica en la pantalla, pero la idea lo emociona.

“Siempre me ha encantado emular a los viejos cantantes como Bobby Darin y Frank Sinatra”, comenta. Y, a pesar de que el actor de 27 vestidos (2008) y en la saga X- men, al igual que los fans del cantante que interpretó Fly me to the moon en 1964, piensa que aunque hay historias muy interesantes sobre Sinatra, “por alguna razón nunca he visto una”.

Interpretar a un personaje complejo

Pero su interés no se detiene en la música, ya que también le fascina la complejidad del personaje. Para Marsden, “hay muchas historias que podrían contarse sobre ese hombre, algunas de ellas realmente torturadoras y oscuras; y otras, también inspiradoras”.

El actor ya ha demostrado sus habilidades vocales desde el 2007 en películas como Hairspray y Encantada, pero su deseo de explorar más el género musical sigue latente. “Después de Hairspray, realmente tuve hambre y ganas de encontrar otro tipo de musical”, confiesa.

En aquella cinta, interpretó a un carismático presentador de televisión que cantaba y bailaba junto a Zac Efron y John Travolta. La experiencia lo marcó tanto que considera que un proyecto como el de Sinatra podría ser el reto perfecto para combinar su pasión por la actuación y la música.

