Premios Óscar: Walter Brennan el actor de reparto más premiado

Que Walter Brennan (1894-1974) se convirtiera en el primer mejor actor de reparto en la historia de los premios de la Academia es todo un hito. Esto ocurrió en 1937, durante la novena edición, antes de la cual esta categoría era inexistente.

Su paso por el mundo de la gran pantalla fue importante. Pero también en la industria de la televisión, por cuya contribución Walter Brennan tiene una estrella en el Paseo de la fama en el 6501 de Hollywood Boulevard.

En 1970, tuvo su ingreso en el Salón de los Grandes Intérpretes del Western del Museo Nacional del Cowboy y el Patrimonio del Oeste de Oklahoma City, donde su fotografía ocupa un lugar muy destacado.

Walter Brennan, talento ante todo

Pero el logro de Brennan no se queda ahí. Es el más premiado en esa categoría, con tres victorias: Come and get it (Rivales, 1936), Kentucky (1938) y The westerner (El caballero del desierto, 1940).

En ese importante ranking le siguen otros grandes como Anthony Quinn, con ¡Viva Zapata! (1952) y Lust for life (El loco del pelo rojo, 1956); Peter Ustinov, con Spartacus (Espartaco, 1960) y Topkapi (1964); Jason Robards, con All the President’s men (Todos los hombres del presidente, 1976) y Julia (1977).

A este importante listado se suman Melvyn Douglas, con Hud (1963) y Being there (Desde el jardín, 1979); Michael Caine, con Hannah and her sisters (Hannah y sus hermanas, 1986) y The cider house rules (Las reglas de la vida, 1999); Christoph Waltz, con Inglourious basterds (Bastardos sin gloria, 2009) y Django unchained (Django desencadenado, 2012); y Mahershala Ali, con Moonlight (Luz de luna, 2016) y Green book (Green Book: Una amistad sin fronteras, 2018).

Hasta el momento, se han entregado 88 premios en esta categoría que, durante muchos años, llevó el nombre de ‘mejor actor secundario’. Es importante recordar que durante las primeras quince ediciones de los Óscar, los ganadores de las categorías de reparto recibían una placa en lugar de la estatuilla. Esto cambió en 1944. En total, se han otorgado galardones a 79 actores.

