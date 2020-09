Zoé: "Nos quedamos sin trabajo pero seguimos con lo nuestro"

En 1997 incursionó en el mundo de la música una banda que al sol de hoy es una de las más emblemáticas en su género. Zoé, con su particular rock alternativo, es un grupo tan representativo que incluso podría considerarse en sí un subgénero.

EXPRESIONES conversó en exclusiva con Jesús ‘Chucho’ Báez desde Ciudad de México. El tecladista de la agrupación compartió detalles del proceso creativo que han tenido para este séptimo disco y cómo han afrontado la pausa a causa de la pandemia.

Zoé también está disfrutando de un homenaje con otros amigos artistas. Por eso han ido publicando algunos de sus éxitos en reversiones en otrros artistas de la industria. Y Chucho les manda un mensaje a sus fieles fanáticos, que les tienen tanto cariño a sus temas que los cuidan por sobre otras voces.

En 2020 casi que Zoé cerró la música en vivo a nivel mundial con su presentación en el Vive Latino. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes de parar con una gira montada?

El mundo entero está pasando por una época inaudita. Estamos viviendo algo tan fuerte y delicado. Nos tomó con total sorpresa y lo que hemos intentado hacer es estar tranquilos, no entrar en pánico de qué va a pasar. Son tiempos difíciles y nosotros, que estábamos en nuestro estudio con Craig Silvey produciendo el disco, llevábamos ya cinco canciones y nos llega la pandemia... Entonces, imagínate, llevamos ya seis meses a mitad de disco y sin trabajo. Y peor aún, no sabemos cuándo terminará esta pausa. Es muy difícil para nosotros, pero cada quien se llevó sus equipos a su casa para activarnos.

Y hay algún plan en concreto para retomar Karmática resonancia, el nuevo disco…

Pues el 9 de noviembre planeamos que el productor Craig Silvey venga de Londres, y León y Sergio de Barcelona, para encontrarnos en México y así terminar los cinco temas que quedaron pendientes, pero ha estado duro y esta incertidumbre es horrible, aunque esto no nos frena. Es solo cuestión de tiempo.

¿Han considerado cambiar alguno de los temas para el disco por la situación actual o prefieren continuar con su línea creativa?

Las canciones que faltan ya están terminadas a nivel demo y letras. Yo no sé si León, en algún punto, quiera hacerle algunos ajustes. Él sabe darnos sorpresas. Pero lo más probable es que continuemos como están y así producirlas.

Pero lo que más extrañan son los shows…

Por supuesto. Nos quedamos también a la mitad de una serie de conciertos unplugged y ya no pudimos terminarlos. No sabemos qué va a pasar con ellos. Todavía en la oficina no lo hemos planteado, pero ya esperamos en el 2021 retomar algunos conciertos y este noviembre terminar el CD.

Por el crew, un festival a beneficio del equipo técnico

Chucho comentó su experiencia en este pequeño festival digital que tuvo como finalidad ayudar a los operadores de los conciertos: “Este evento estuvo muy bien. Nosotros nos quedamos sin trabajo y estamos sobreviviendo con los pocos ahorros que tenemos y viendo de dónde saca uno para los gastos. El crew la tuvo mucho más difícil que nosotros todavía. Es gente que muchas veces vive al día y por eso decidimos participar en este evento llamado Por el crew, que va a ayudar a mucha de las personas gracias a las cuales se pueden realizar los shows”.

Con el productor de Florence and The Machine

¿Lo que viene con Zoé es un sonido más anglo?

Estamos trabajando con Craig Silvey. Él es un productor de gran nivel, de los más top. A veces pienso: “Qué suerte tenemos que haya decidido trabajar con una banda sudamericana cuando en Londres se va a comer con Mick Jagger”. Es un tipo de nivel muy alto. Antes que nada estamos muy agradecidos y emocionados.

¿Y cómo fue trabajar Karmadame con él?

Esta canción que sacamos suena increíble. Cuando trabajas con un tipo así y comparas el demo con la canción final, encuentras una gran distancia. Es el tipo de persona que sabe llevar una canción a otro nivel.

Describa con tres palabras a Karmática resonancia, el disco que van a sacar.

Mira, no sé (si podré hacerlo en) tres palabras. Pero este disco es uno de mis preferidos. Pudimos experimentar mucho y hay un crecimiento muy claro. Aprendimos mucho y lo estamos viviendo de forma nueva.

Reversiones: un tributo a la banda

¿Cuál es el tema de reversiones que más le gustó a banda?

Tampoco tenemos una favorita, pero me encanta este rollo de ver cómo un artista de otro género, de sonidos que yo tal vez ni escucho en casa, reinterpreta las canciones que hacemos. Es muy divertido y te coloca en un mercado de personas al que jamás llegarías. Eso nos pasa con Bronco, por ejemplo. Son públicos diferentes, pero ahora tenemos algo en común.

¿Y qué se siente estar en voces de otros?

Cuando ya haces un disco de reversiones se siente como que llegaste a un buen lugar, en el que de chicos siempre quisimos estar. Todas las versiones están increíbles y les agradecemos a todos los artistas que participaron.

Y sobre el público que es muy celoso con sus éxitos, al punto de que les cuesta entender que Juanes o Bronco canten sus temas, ¿qué opinan entre ustedes? ¿Qué les dirías a tus fanáticos?

Ellos tienen que abrazar la idea de que es un homenaje a Zoé. No quiere decir que ahora vamos a tocar como Juanes, o con Bronco. Es nada más un reconocimiento que bandas latinoamericanas le están haciendo a Zoé. Es algo bueno y muy bonito. Nos llena de satisfacción que esté sucediendo todo esto. Nosotros seguimos con lo nuestro.