Ozuna: más que el negrito de ojos claros

Juan Carlos Ozuna Rosado, nació en 1992 en San Juan Puerto Rico. En 2017 su apellido, el cual se convirtió en su nombre artístico se tomó todos los charts de la música latina gracias a su particular estilo de cantar y rapear. Así Ozuna llegaba a las radios del mundo con su sello sonoro al cual remataba con un "El negrito ojos claro..."

Es ahora esta frase, con la que se siente muy identificado, con la que presenta su nueva producción discográfica. Este disco es el cuarto de su carrera. Convertido ahora en una estrella internacional, su camino al éxito no solo está basado en aciertos, también hay errores y otras actividades alejadas de la música.

En 2014 empezó este recorrido, cuando luego de firmar un contrato de grabación con la empresa puertorriqueña Golden Family Records Inc, con quienes empezó a publicar sus trabajos discográficos –los que había hecho anteriormente- en YouTube. El año siguiente, su talento cruzó fronteras y empezó a realizar algunos shows en Latinoamérica donde ya se escuchaba su música.

Así llegaron súperexitos como Dile que tú me quieres, En la intimidad, Te vas, La rompe corazones, Escápate conmigo, El Farsante y Taki Taki, con la que llegó al mercado anglo junto a Cardi-B y Selena Gomez.

En la cima de la música se filtraron videos sexuales de Ozuna, los cuales tuvo que admitir que los hizo por necesidad. En 2019 declaró lo siguiente: "Es un vídeo que me pagaron por hacerlo. No es algo que estoy mintiendo o que no soy yo". En la entrevista de ese año especificó que fue cuando se mudó de Puerto Rico a Nueva York y había perdido la fe de ser un gran artista y que nunca pensó en las consecuencias.

Las bendiciones llegaron y ahora que llena estadios, y publica ENOC, su cuarto disco, vuelve a estar con los grandes. Doja Cat y Sia trabajan con él en la canción de verano llamada Del mar. El disco tiene 20 canciones, y termina con una canción llamada Gracias. Como un mensaje para sus fans.

Ozuna, que está casado y tiene dos hijos, agradece el apoyo de sus amigos de la industria. En ENOC tiene entre los más cercanos a Camilo, J Balvin, Karol G, Nicky Jam, Mike Towers y Zion y Lennox.

Lejos de los escenarios está muy involucrado en los deportes, en especial en el baloncesto y el boxeo, este último lo practica junto a Floyd Mayweather Jr., el el excampeón estadounidense jubilado hace tres años.

ENOC, un nombre difícil de recordar para un álbum, sigue en tendencias a nivel mundial y basta con revisar los números de Ozuna en plataformas digitales para saber que lo que publica se vuelve un éxito. Actualmente es el artista número 22 más escuchado a nivel internacional.