Julián Gil se llena de críticas por tener novia 20 años menor

“Gracias mi amor, @valmarin_r. Gracias por estos 6 meses de paz y amor incondicional. Le agradezco a la vida por ponerte en mi camino. Te amo”, escribió en el mes de julio el actor Julián Gil junto a una romántica fotografía junto a su novia. Ella es la periodista deportiva Valeria Marín. Ellos no han dejado de derrochar amor a través de las redes sociales desde que hicieran oficial su noviazgo a mediados de año.

Aunque se nota la química y el cariño, a muchos internautas no les parece acertada la diferencia de edad que hay entre ambos, puesto argumentan que 20 años son demasiados. Ella está a punto de cumplir 30 y él tiene 50. Las personas han opinado de más y la periodista muy segura responde a comentarios como el siguiente. “Él nació en 1970 y tú en 1990. No es mala vibra, pero pon en tu mente esto. Cada vez que cumplas años él siempre va a tener 20 años más que tú. No hay futuro, con todo respeto”. Ella no se quedó callada y defendió con argumentos su amor, lo único que es importante para ella. “Ni te bloquearé y tienes toda la libertad de venir y expresar lo que quieras y yo tengo la libertad de contestar, reírme y así. ‘No hay futuro’, tienes toda la razón. Nadie en esta vida tiene garantizado el mañana, por eso vivo el presente y Juli 20,30 o 40 años más que yo es mi presente y soy la más feliz”, aseguró Valeria, quien también es más joven que la hija mayor de Gil.

La canción de José José se hace realidad en esta historia, que se vive con total intensidad en ciudad de Miami, pero en especial en sus playas, a donde se escapan cada fin de semana para relajarse y disfrutar de su mutua compañía. Julián, actor conocido por novelas como Hasta el fin del mundo y La que no podía amar está viviendo un momento de calma tras el divorcio con su exesposa, la venezolana Marjorie de Sousa. El argentino había preferido estar soltero desde que se separó de ella en abril del año 2017 y con quien hoy mantiene un pleito legal por la patria potestad de Matías (3), el hijo que tuvieron juntos y al que él no ve desde hace un año.

40 y 20 ecuatorianos

En la televisión ecuatoriana también hubo varias críticas por una relación de gran diferencia de edad. Se trata del matrimonio de Carlos José Matamoros y su compañera en Combate, Yuleysi Coca. Él pasaba los 40 y ella tenía 21 años cuando se casaron. Aunque habían roto, el anuncio de su boda fue sorpresivo, ya que tres semanas después decidieron tener este evento para afianzar su amor. Sus sentimientos se diluyeron rápidamente y la unión concluyó a los pocos meses. “La gran cantidad de comentarios, finalmente, sí influye”, declaró Coca a la televisora RTS en 2016. De novios estuvieron más de un año.