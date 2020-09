RBD: cinco canciones de empoderamiento femenino

En la época en la que RBD se convirtió en un fenómeno mundial, ciertos temas como la aceptación de la diversidad sexual y el empoderamiento femenino, ya se estaban empezando a visibilizar aunque continuaban siendo un tabú.

Hoy, 12 años después de la separación de la agrupación y con la reciente noticia de que el catálogo musical que los mexicanos grabaron está disponible en todas las plataformas musicales, escuchar otra vez las canciones ya no es lo mismo.

Aquellas personas que los seguían fielmente han crecido y cambiado, y con eso sus sentimientos de identificación con cada tema que ahora les transmiten un significado más profundo. Además, se puede constatar que esos éxitos se acoplan perfectamente a la realidad que se vive en estos momentos.

Anahí, Dulce María y Maite Perroni, las chicas que integraban la banda, cada que tenían la oportunidad en los conciertos, promovían la unión y el poder femenino. Descubra cuáles son los temas que hablan de esto.

¿Quién te crees? (2009)

Esta canción forma parte del sexto y último álbum de estudio, Para olvidarte de mí, que presentaron en el 2009. ¿Quién te crees? es lo que le cantan Anahí, Maite y Dulce a una relación fallida en la que ellas ponen por encima su persona y no la idea del amor. “Siempre sufriste de demasiada vanidad, no mereces nada de mí, qué más da. Y de hacer lo que quiero no fuiste y no serás capaz, ni de estar enamorado de alguien de verdad. Es demasiado, te he olvidado y así será”.

Quiero poder (2007)

Dulce María es una de las compositoras de esta canción que fue utilizada como sencillo y apertura de la serie RBD, la familia. La futura mamá se la escribió a un exnovio, quien era un personaje reconocido en el deporte mexicano.

Aquí una parte: “Crees que tienes mi vida en tus manos por tener un BMW del año, crees que tienes poderes por tu cuenta de cheques. Y la marca en tus jeans no dice nada de ti ni de mí, menos lo que siento por ti, sin ti, yo sí puedo vivir”.

Aburrida y sola (2006)

Esta canción pertenece al álbum Celestial. Esta letra irónica deja claro que no necesita esperar a ningún chico para hacer lo que quiere. Aquí un poco de su letra. "Aburrida y sola,

creo que te equivocas... Voy a salir ahora. Aburrida y sola, soy medio peligrosa... Voy a salir ahora".

Así soy yo (2005)

“Si tú piensas que te voy a perseguir ni lo sueñes, no soy así. Yo te busco donde sea y lo hago cuando quiera, yo me muevo a mi manera, así soy yo. Quiero que lo sepas de una vez por mí, no espero nada de ti y si quiero yo te encuentro, si deseo yo te beso si yo quiero, yo te enredo, así soy yo”. Así inicia esta melodía cuyo tema gira en torno a una chica que no tiene ataduras sentimentales. ¿Puede haber algo más actual?

El tema es la quinta pista de su disco Nuestro amor, lanzado al mercado en 2005.

Santa no soy (2004)

El tema pertenece al primer disco de la banda, llamado Rebelde (lanzado en México el 30 de noviembre de 2004) y es uno de las más reconocidos y cantados por el público. Las integrantes se lucían cada vez que estaban en vivo. “No soy mujer de las que creen, que entienden lo que es sentirse bien o mal, nunca tendré las palabras que te digan cosas sin lastimarte… Santa no soy ni lo seré”.