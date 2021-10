Zayn Malik es acusado por su suegra por supuestamente haberla golpeado

Las disputas familiares han dejado la privacidad del hogar. Cada familia es un mundo, y hasta los ricos y famosos tienen rencillas internas, las cuales, en voz de Zayn Malik "nunca deberían ser presentadas a la prensa".

El cantante publicó la tarde del 28 de octubre un comunicado que no tenía mucho sentido sobre la privacidad de su hija Khai y un problema con una persona anónima de su familia política, hasta que medios como TMZ dieron a conocer que Yolanda, Hadid, suegra de Zayn y madre de la modelo, Gigi Hadid, había levantado una denuncia sobre una supuesta agresión física del ex One Direction.

Zayn y Gigi paseando a su pequeña hija. Archivo

La carta que mostró en Twitter dice lo siguiente. “Como todos saben, soy una persona privada y deseo mucho crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se pongan en el escenario mundial, para que todos opinen y desarmen. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no impugnar las afirmaciones derivadas de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja que salió de mi casa mientras mi pareja estaba fuera desde hace varias semanas. Esto fue y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por restaurarnos a un ambiente familiar pacífico que me permitirá ser co-padre de mi hija de la manera en que ella se merece, esto ha ha sido 'filtrado' a la prensa".

En la misiva Zayn deja ver que existió una discusión pero no deja clara la situación. Fuentes cercanas a la prensa del corazón confirman que el problema puede escalar a instancias legales. Sin embargo, la familia Hadid aún no se pronuncia.