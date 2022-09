La ficción 'High School Musical: The Musical: The Series' regresa para una cuarta temporada en Disney+, y el servicio de transmisión reveló recientemente que seis estrellas originales de la franquicia se unirán al programa. Lamentablemente, Zac Efron no está incluido en el anuncio como una de las estrellas invitadas.

Además de visitar el set en julio, Zac recientemente habló sobre la posibilidad de una reunión, al igual que el jefe del programa sobre la probabilidad de su regreso.

Artistas ecuatorianas alzan voz de protesta por el crimen de María Belén Bernal Leer más

En una entrevista reciente, el creador de la serie, Tim Federle, reveló que ni Zac ni Vanessa Hudgens, quienes interpretaron a los novios de la escuela secundaria Troy y Gabriella, están confirmados para regresar, pero lo están intentando.

“Nos encantaría recuperar a Zac y Vanessa y a todos ellos, así que estamos trabajando activamente en eso en este momento”, reveló a la revista TVLine.

Y aunque el actor sonaba más crítico con el papel hace años, parece que desde entonces ha cambiado de tono. Cuando se le preguntó si alguna vez estaría interesado en un reinicio, Zac dijo: “Por supuesto. En serio, tener la oportunidad de volver y trabajar con ese equipo sería increíble. Mi corazón todavía está allí... eso sería increíble. Espero que suceda”. Por ahora solo queda esperar.