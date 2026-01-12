Yilda Banchón se gradúa como abogada: Así vincula las leyes con su carrera musical

La cantante ecuatoriana Yilda Banchón obtuvo este 12 de enero su título como abogada en la Universidad Católica de Guayaquil, culminando un proceso académico que inició en paralelo a su trabajo en televisión y a su carrera musical. En una foto que compartió en sus redes, la artista lució una túnica en la que se leía: Abogada Yilda Inés Banchón Rivera.

RELACIONADAS Yilda Banchón representa a Ecuador en los Latin Grammy 2024

Yilda Banchón: “A los haters hay que agradecerles” Leer más

En entrevista con EXPRESIONES, Banchón recordó que comenzó la carrera de Derecho apenas terminó el colegio, en 2019, cuando ya se encontraba trabajando en televisión. “Para ese entonces yo ya estaba trabajando en TC, grabando la serie que se llama Calle amores".

La cantante señaló que su elección profesional estuvo vinculada a su afinidad con la escritura y la lectura. “Decidí estudiar abogacía, primero porque me encantan las letras. Yo escribo mis propias canciones, me encanta leer guiones y soy muy buena aprendiendo letras. Entonces, derecho tiene todo, es lectura, y lectura, lectura, entonces era una carrera perfecta para mí”, indicó. Agregó que, en un inicio, no dimensionó el impacto que la formación jurídica tendría en su trabajo artístico.

Según detalló, la carrera le permitió comprender de forma estructurada temas vinculados a los derechos de autor y a la gestión legal de su música. “Eso lo fui descubriendo más adelante, pero ya tenía ese gustito por esta carrera”, comentó. Banchón cursó sus estudios en modalidad a distancia debido a su agenda de presentaciones, viajes y compromisos laborales.

La artista precisó que los exámenes sí se rendían de forma presencial y que, pese a las exigencias académicas, pudo continuar con su carrera musical. “Yo pude seguir creciendo con mi carrera artística y hacer todo lo que mi público y las personas que me siguen han podido ver mientras estaba estudiando esta carrera”, señaló. Reconoció que, con el avance de los semestres, dejó de compartir el proceso en redes sociales debido a la carga académica.

La ceremonia de graduación contó con la presencia de sus padres, su pareja, abuelos, padrinos y seguidores. “Me acompañaron mis padres, mi novio, mis abuelos y mis padrinos y también fueron mis fans. Me dejaron detallitos, me dejaron flores y obviamente estaban ahí apoyándome en todo, como que fuese algo de la música”, relató.

El siguiente paso académico de Yilda Banchón

Banchón adelantó que su siguiente objetivo académico es realizar una maestría en Entertainment Lawyer, con enfoque en asesoría legal para artistas. “Lo que he estudiado me ha servido demasiado para ampliar la repercusión de mis propios trabajos”, afirmó. Añadió que este conocimiento lo aplica de manera cotidiana en sus decisiones profesionales.

Yilda Banchón: “En un show musical me trepo hasta en el techo” Leer más

Finalmente, explicó que su interés también responde a una necesidad del sector cultural en el país. “¿Y por qué abogados de artistas? Porque al menos en Ecuador casi que no hay abogados que se especialicen en esa parte. Me encantaría en algún momento poder lanzar una reforma en la asamblea con respecto a los derechos de autor e irme por ese camino para los artistas”, concluyó.

En paralelo a su formación académica, Yilda Banchón mantiene actividad musical. Recientemente lanzó el tema ‘Son tus ojos’, una bachata interpretada junto al cantante Maykel, cuyo videoclip supera las 340 mil reproducciones en YouTube. Sobre la canción, la artista señaló: “Esta canción la produjo mi novio Elvis Guapulema y la hicimos porque Maykel fue el cupido, él hizo que yo me conociera con Elvis”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!