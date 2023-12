Yilda Banchón: “A los haters hay que agradecerles”

Este 2023, Yilda vivió con un micrófono en una mano y una sartén en la otra. Su carrera musical tuvo varios momentos destacados, como el lanzamiento de seis sencillos, uno de ellos el tema principal para una campaña internacional de una empresa de tecnología. Por otro lado, su incursión en un reality show la empujó a conocer un nuevo talento y hobbie, la cocina.

La artista de 21 años está feliz de haber crecido tanto en lo personal. La fortaleza es una de las virtudes que afirmó gracias a que salió de su zona de confort, compartió con personas de diferentes edades y vivió lejos de su familia por más de dos meses.

Del reality guarda grandes recuerdos, y de lo bueno y lo malo saca una ventaja. Así fue la entrevista con la participante más comentada de MasterChef Celebrity en redes sociales. Ella está de moda.

Yilda Banchón. G7pro (IG: @g7proec)

La última vez que conversó con EXPRESIONES fue una semana antes de partir al reality. Ese día afirmó que aprendía recién a freír maduros. ¿Qué ha cambiado?

En tan poco tiempo puedo asegurar que descubrí el amor por la cocina. Pensé que no pasaría este año, pero esto trajo grandes cambios. Voy a cocinarle a mi familia esta Navidad y eso me alegra. La verdad es que no lo veía cercano. A nivel personal fue también muy chévere, porque fue un proyecto en el que estuve sola y aprendí a vivir sola, en un país extranjero, a resolver mis cosas.

¿MasterChef le dio la oportunidad de crecer?

Sí y más allá de las cocinas. Fue un crecimiento personal para todos los que participamos en el reality.

Fue la más pequeña de este programa. ¿Con quién tuvo más cercanía?

Desde siempre he sido la más pequeña en los proyectos en los que he participado, por eso se me hace fácil llevarme con todos. Este fue diferente por el nivel de convivencia que tuvimos. Estábamos juntos desde la mañana hasta pasada la medianoche. Fue extenuante. Pero creo que siempre tuve mayor relación y me refugié en los grandes, como en Susy, Ceci y Andrés. Eran como tíos.

¿Cuál fue el peor día?

El tercero. ¡Lo recuerdo tanto! Fue muy cansado, el primer reto de campo y yo no sabía aún todas las reglas.

Fue cuando le quitó la capitanía a Macarena Valarezo…

Sí y me puse el delantal dorado. Fue feo. Y se chocaron todas las personalidades. El llanto me durmió cuando llegué al hotel.

En ese capítulo, los televidentes vieron una parte de su personalidad nueva, una Yilda con más carácter y decisión. Se impuso ante su grupo.

Yo no pensé que iba a ser tan fuerte, aunque ya viendo el programa sí se apreció así. Nunca fue para generar un impacto de esta forma, pero generó muchas emociones. En esa oportunidad me sentí muy rezagada, yo quería hacer algo.

Si tuviera una máquina del tiempo ¿cambiaría algo?

No, cero. Eso fue lo que marcó mi despertar. Me puse las pilas así. Fue muy lindo trabajar en este proyecto.

Yilda Banchón. Cortesía

Lo que le han dicho en redes...

En las redes sociales ha sido tendencia casi todos los días. ¿Se imaginaba que recibiría tantas negativas?

Nunca me imaginé que esta iba a ser una parte tan importante para el programa, ni que las personas se lo iban a tomar tan en serio. Sabía que la gente iba a opinar porque no sabía cocinar, pero no que sería tendencia todas las noches. Es la primera vez que yo experimento el ‘hate’ en redes sociales, y a mí me gusta. Es chévere.

¿Ha leído los comentarios?

No tenía Twitter, creé una cuenta después para poder leer. Pero la verdad es que fueron mis amigos los que me comentaban lo que decían. La gente es cruel y se inventan cosas. También creo que son creativos para los memes.

En TikTok supera los 4 millones de seguidores, en Instagram también tiene cientos de miles… ¿Los detractores también estaban ahí?

En TikTok crearon videos con algo de ‘hate’, pero yo me puse a comentarlos porque me causaban gracia. Esto es algo que no toca mi música y mi actuación. Es una arista nueva. Ahora en mis redes creció mi audiencia, antes solo me seguían jóvenes y niños.

¿El mejor plato que ha hecho?

Aún no sale ese capítulo.

¿El peor?

El del seco de pollo con arroz crudo. Es que había muchos tipos de arroces y todos se cocinan distinto.

¿Se considera que fue estratégica?

Sí, siempre es importante para un artista que hablen para bien y para mal. Yo no tenía en mi carrera algo para que opinen de mí y no me iba a inventar un novio. Yo no entré cocinando y ahora soy muy buena en los postres.

¿Cocinará en Navidad?

Mi abuelito me lo pidió. Estoy a cargo del relleno con la receta de mi abuelita.

Yilda Banchón G7pro (IG: @g7proec)

Está de moda y lo sabe

En las plataformas digitales acaba de estrenar una nueva canción. Se titula Está de moda y muestra una letra que cambia por completo el estilo al que tiene acostumbrado a su público.

Yilda se sincera, la canción nunca se pensó para ser publicada. “La escribí como un reto de hacer algo que nunca publicaría. La grabé con mi productor Andrés Felipe Alzarate y quedó ahí. Cuando vimos todo lo que ocurrió con el programa, fue mi mamá la que sugirió que la saque”, cuenta.

¿Pero cómo hizo con sus compromisos musicales? La cantante tuvo que detener los lanzamientos por un tiempo. “Mi carrera musical estuvo un poco en pausa, pero hubo un fin de semana que pude ir a Medellín para arreglar las canciones que saldrán el próximo año”.

